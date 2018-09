Champions ed Europa League | ecco le partite in chiaro e dove seguirle in tv

Champions League - Ceferin : “La finale continuerà a giocarsi in Europa” : Nei giorni scorsi il fondatore e direttore generale di Mediapro, Jaume Roures, aveva rivelato che in futuro la finale di Champions League si sarebbe potuta disputare all’estero e in particolare a New York, magari già nel 2021. Oggi la smentita di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, che tramite una nota pubblicata da “As” ha detto: “di questa idea non si sta assolutamente parlando, la Uefa non ha in programma ...

Cosa si sa del piano della Uefa per un terzo torneo oltre a Europa League e Champions : Nel 2021 nascerà la terza competizione europea che andrà ad aggiungersi alla Champions e all'Europa League. Ancora più partite da seguire e ulteriori, appassionanti sfide tra i club continentali. La rivoluzione del Calcio parte da Andrea Agnelli. Nel corso della 21ma assemblea generale dell'ECA (European Club Association), svoltasi a Spalato, il presidente dell'associazione ha fornito un aggiornamento ...

L’Inter pronta al debutto in Europa - Zanetti commenta : “In Champions con entusiasmo e convinzione” : Presente alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival dello Sport, Javier Zanetti, ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, ha parlato della partecipazione dei nerazzurri alla prossima Champions League: “Siamo tornati lì dove dobbiamo stare. Siamo stati sorteggiati in un gruppo molto tosto ma con entusiasmo e la giusta convinzione ce la giocheremo con tutti“. L’argentino poi si è ...

Lista Champions Roma : la rosa e l’elenco dei giocatori. I 25 giallorossi per l’Europa : Non ci sono grosse sorprese tra i 25 nomi presenti nella Lista della Roma per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra capitolina sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Di seguito l’elenco completo dei calciatori della Roma per la Champions League 2018-2019: 1 OLSEN Robin Patrick 2 KARSDORP Rick 3 PELLEGRINI ...

Uefa - niente Var in Champions e Europa League. La rivoluzione nel 2019/20 : niente Var in Champions ed Europa League . Non ancora, almeno. Lo riporta il Corriere dello Sport, che aggiunge che nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma si va verso questa scelta. niente introduzione del supporto tecnologico neanche dagli ottavi in poi. Questa la linea seguita dalla ...

Ricordate la “Coppa delle Coppe”? L’Uefa pensa all’inserimento di una terza competizione oltre Champions ed Europa League : Champions ed Europa League potrebbero essere accompagnate da una terza competizione, l’Uefa medita un cambiamento… La Uefa sta discutendo la possibilità di creare una terza competizione europea per club oltre alla Champions League e all’Europa League, secondo quanto trapela da Montecarlo dove i vertici dell’organizzazione calcistica europea sono per il sorteggio della Champions League. Le discussioni, tuttavia, sono ...

Preliminari Champions League - l’Ajax torna tra le grandi d’Europa : nell’urna di Monaco anche Aek e Young Boys : Nell’urna di Monaco ci saranno anche Aek, Young Boys e Ajax: ecco i risultati delle partite dei Preliminari di Champions League Dopo i match di ritorno validi per i Preliminari di Champions League, sono state decise le squadre che accedono all’urna di Monaco che deciderà i gironi della competizione europea. L’Aek, grazie ad un pareggio in casa, si qualifica per la fase a gironi di Champions League. A seguire il club greco ...

Champions - De Rossi e le bandiere d'Europa : nessuno come lui : Celebrato dalla Uefa come eccellenza in campo europeo, il centrocampista da sempre legato alla Roma si riscopre il leader assoluto tra i più importanti campionati continentali. Sono 18 le sue stagioni ...

Champions - Spartak eliminato : Carrera in Europa League : TORINO - Lo Spartak Mosca di Massimo Carrera chiude nel terzo turno preliminare la sua avventura stagionale in Champions e ripartira' dalla fase a gironi di Europa League. Niente rimonta dopo il 2-3 ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! 4 ori! Quadarella e Confalonieri regine d'Europa! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 , sabato agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! 4 ori! Quadarella e Confalonieri regine d’Europa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 4 agosto), competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, triathlon, golf, nuoto sincronizzato, tuffi. Ci aspetta una giornata intentissima con l’assegnazione di diverse medaglie e l’Italia che vuole essere assoluta protagonista a Glasgow nella ...

Europa League - Gasperini intravede israeliani o islandesi. Champions : Benfica-Fenerbahce : Effettuati in mattinata i sorteggi di Europa League e Champions. Una l'italiana indirettamente coinvolta, l'Atalanta di Gasperini che - se passerà il prossimo turno col Sarajevo , andata 26 luglio, ...