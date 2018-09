Cgia di Mestre | con il Pil in frenata aumenta il peso delle tasse

Cgia Mestre - +2 - 5% imprese straniere in Italia - cinesi in testa : Le aziende straniere presenti nel nostro Paese crescono più di quelle Italia ne. È questo l"esito di uno studio effettuato dalla Cgia di Mestre . Gli imprenditori stranieri operanti in Italia , al 31 dicembre 2017, sono stati 805.477 (+2,5% rispetto all"anno precedente) e tra questi a farla da padrona sono i cinesi .Imprenditoria cinese in Italia : ecco tutti i numeriGli imprenditori cinesi , alla fine dello scorso anno, erano 80.514. Subito dietro di ...

Cgia Mestre - famiglie sempre più indebitate. Per mantenere i consumi NO scambio - IRPEF + IVA : Teleborsa, - In media, ciascuna famiglia italiana è indebitata per 20.549 euro l'anno. I "passivi" con banche e istituti finanziari raggiungono quasi i 534 miliardi di euro. Dal 2014 il debito è in ...