Cercatore di funghi scomparso in Carnia | ricerche da ieri

Belluno : Cercatore di funghi trovato senza vita : E’ stato trovato senza vita il cercatore di funghi, 70 anni, disperso da ieri sera nella zona della Valle del Cort, sopra Marziai (Belluno). Allertato dal 118, il Soccorso alpino di Feltre è intervenuto verso le 21 nella zona, dove era stata rinvenuta la macchina e dove lo stavano cercando i parenti. Mentre una squadra arrivava sul posto, il cognato ha purtroppo individuato il corpo senza vita di E.Z., 70 anni, residente a Marziai. Non si ...

Incidenti in Montagna - Belluno : trovato morto Cercatore di funghi : A seguito del mancato rientro ieri sera al campeggio della Val di Gares, nel Bellunese, un uomo è stato trovato morto: si era allontanato per andare a funghi. Il Soccorso alpino della Val Biois ha perlustrato i sentieri attorno al campeggio fino a notte. Sul posto anche i carabinieri. I soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita del 79enne in fondo a un canale nel bosco. L’uomo sarebbe uscito dal sentiero, finendo sopra salti di ...

Cagliari : Cercatore di funghi passa notte all’addiaccio - soccorso : A causa del mancato rientro di un cercatore di funghi, sono scattate nella serata di ieri le ricerche dei vigili del fuoco nella zona dei Monti Sette Fratelli, in località ‘Arcu su cabriolu’, in territorio del Comune di Castiadas (Su). Le ricerche, andate avanti per tutta la notte, si sono concluse questa mattina: alle prime luci dell’alba il 32enne è stato ritrovato dalle squadre dei vigili del fuoco Saf e, molto provato, ...

Precipita per 50 metri : morto Cercatore di funghi : E' scivolato ed è Precipitato, in un dirupo, per una cinquantina di metri. E' morto così, mentre cercava funghi in valle di Susa, un uomo di 77 anni. La tragedia si è consumata a Condove in località ...

Incidenti in Montagna : scivola in dirupo - Cercatore di funghi muore in Val di Susa : Incidente in Valle di Susa, a Condove, in località Pratobotrile: un 77enne è scivolato in un dirupo mentre cercava funghi. Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche da ieri sera: l’uomo sarebbe morto a causa di un grave trauma cranico. L'articolo Incidenti in Montagna: scivola in dirupo, cercatore di funghi muore in Val di Susa sembra essere il primo su Meteo Web.

Garfagnana - Cercatore di funghi muore nel bosco : il corpo ritrovato grazie ai cani. Uno lo veglia - l’altro torna in paese : E’ stato ritrovato grazie ai suoi cani Marco Bacci, 55 anni, morto in un’escursione tra i sentieri di montagna sopra Bagni di Lucca. L’uomo, residente a Viareggio (Lucca), era uscito con i suoi due cani e la moto da trial per andare a cercare funghi in Garfagnana. I familiari avevano dato l’allarme dopo che non erano riusciti più a contattarlo dalla mattinata del 4 agosto. A causare il decesso è stata la caduta da un dirupo di 150 ...