repubblica

: Carige, discusso il ricorso di Malcalza contro Mincione, il giudice si riserva - continimarco : Carige, discusso il ricorso di Malcalza contro Mincione, il giudice si riserva - umbriatweets : Avete letto? Carige, discusso il ricorso di Malcalza contro Mincione, il giudice si riserva -

(Di sabato 15 settembre 2018) Venti avvocati all'udienza per inibire i pattisti in assenza di autorizzazioni della Bce. Pop12 "rifiuta" in giudizio la soluzione Bankitalia