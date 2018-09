blogo

: Caos PD, Orfini attacca Zingaretti e propone: 'Sciogliamo il partito e rifondiamolo' - aldoceccarelli : Caos PD, Orfini attacca Zingaretti e propone: 'Sciogliamo il partito e rifondiamolo' - blogstreetnews : [Fonte: internetepolitica_blogosfere_it] Caos PD, Orfini attacca Zingaretti e propone: 'Sciogliamo il partito e rif… - Politica111 : Caos PD, Orfini attacca Zingaretti e propone: 'Sciogliamo il partito e rifondiamolo' -

(Di sabato 15 settembre 2018) Regna ilall’interno delDemocratico: dopo il tira e molla di Matteo Renzi, che prima ha annunciato di non candidarsi alle prossime primarie salvo poi puntualizzare che “non si libereranno facilmente di me”, oggi è toccato al presidente Matteoalzare i toni dello scontro interno. Intervenendo a #IngressoLibero, la festa di Left Wing che si sta svolgendo alla Città dell'altra economia di Roma,ha sostanzialmente detto che cambiare nome al PD non servirebbe a nulla, piuttosto meglio stracciare lo statuto e rifondare ilda zero. "Stracciamo lo statuto del Pd,lo e rifondiamolo - dichiara il presidente delDemocratico - . Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di Paese che non condivide le politiche di questo governo. Dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta, che sia all'altezza della sfida. Ilcom'è oggi ...