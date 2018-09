Canottaggio | Mondiali Plovdiv 2018 | oggi le prime finali olimpiche Ghiotta occasione per

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 15 settembre. Tutti gli azzurri in gara : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Canottaggio DI sabato 15 SETTEMBRE Settima giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle prime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben quattro equipaggi azzurri, mentre altri sei saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo. Tutte le gare saranno trasmesse in ...

Mondiali Canottaggio 2018 – Cinque medaglie per l’Italremo a Plovdiv : Canottaggio, Mondiali di Plovdiv. Prima giornata di finali iridate con l’Italremo che vince 5 medaglie Oggi, durante la prima giornata di finali dei Mondiali Assoluti di Plovdiv, dai sei equipaggi finalisti (in totale l’Italia ha piazzato 12 barche in finale) sono arrivate 5 medaglie: 4 nelle specialità non olimpiche (oro nel due senza pesi leggeri maschile e femminile, argento nel quattro di coppia maschile pesi leggeri e nel ...

Canottaggio - Mondiali : remano nell'oro i due senza pesi leggeri : PLOVDIV, BULGARIA, - Due ori e altrettanti argenti per la spedizione azzurra nella prima giornata di finali ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, Bulgaria,. I titoli arrivano dai pesi leggeri,...

Canottaggio - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio: l’Italia deve difendere il primo posto nel Medagliere generale ottenuto lo scorso anno a Sarasota. Azzurri in testa dopo le finali nelle specialità non olimpiche e non paralimpiche. Di seguito il Medagliere generale della ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : da domani le finali olimpiche. Tutti i favoriti e le speranze azzurre : domani e domenica andranno in scena le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio, nonché le speranza italiane di andare a rimpinguare il bottino odierno maturato nelle specialità non olimpiche. Due senza femminile Kerri Gowler e Grace Prendergast (Nuova Zelanda) appaiono superiori anche rispetto al Canada di ...

Canottaggio : Sorelle Lo Bue oro mondiali : "Sapevamo di poter fare una buona gara, e avrebbe potuto starci anche il record del mondo vista la velocità del campo. Purtroppo il vento contro ci ha ostacolato ma va bene così, siamo molto felici ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : Anila Hoxha in finale nel singolo PR1 - Martino Goretti settimo nel singolo pl : Nella sessione pomeridiana dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria, erano impegnati due equipaggi italiani: Anila Hoxha centra la finale nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile, mentre Martino Goretti vince la finale B nella specialità non olimpica del singolo pesi leggeri maschile e si classifica settimo assoluto. Nel ripescaggio del singolo PR1 femminile Anila Hoxha approda alla finale di ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia ottiene quattro medaglie nelle specialità non olimpiche! Due ori e due argenti per gli azzurri! : Arrivano quattro medaglie per l’Italia nelle finali delle specialità non olimpiche ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria gli azzurri portano a casa due ori con i due senza pesi leggeri e due argenti, con il singolo pesi leggeri femminile e con il quattro di coppia pesi leggeri maschile. Sesto posto invece per il quattro di coppia pesi leggeri femminile. Nel due senza pesi leggeri femminile Serena e Giorgia Lo Bue dominano in ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : Daniele Stefanoni medaglia di bronzo nel singolo PR2 maschile! : Sono andate in scena tutte le finali delle specialità non paralimpiche ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria: subito buone notizie per l’Italia che raccoglie la medaglia di bronzo nel singolo PR2 maschile con Daniele Stefanoni. Non riesce invece a centrare la finale nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile Fabrizio Caselli. Nel singolo PR2 maschile Daniele Stefanoni chiude terzo e ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 14 settembre. Italia a caccia delle prime medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime semifinali delle specialità olimpiche e paralimpiche ed alle finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben sei equipaggi azzurri. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà scattare subito in testa al medagliere. OASport vi offre ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 14 settembre. Tutti gli azzurri in gara : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Canottaggio DI VENERDI’ 14 SETTEMBRE Sesta giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime semifinali delle specialità olimpiche e paralimpiche ed alle finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben sei equipaggi azzurri. Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito ...

Mondiali Canottaggio 2018 – A Plovdiv 11 barche dell’Italremo in finale : canottaggio, Mondiali di Plovdiv – Italremo in finale con 11 barche. Domani si assegnano le prime medaglie Ancora due barche devono sostenere l’ultima fase di qualificazione ai Mondiali Assoluti di Plovdiv (semifinale del singolo PR1 maschile e recupero del singolo PR1 femminile pararowing), ma l’Italia può già contare per la tre giorni di finali, iniziando da domani, su 11 barche: 5 olimpiche (quattro senza, quattro di ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : i risultati delle semifinali di consolazione del pomeriggio : Nella sessione pomeridiana della quinta giornata dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv sono andate in scena le semifinali di consolazione in diverse specialità olimpiche, con quattro equipaggi azzurri impegnati: due imbarcazioni sono passate in Finale C e due in Finale D. Nel due senza senior maschile Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale, fuori stamane nei quarti, hanno chiuso al secondo posto in 6’38″74, a pari ...