Canelo-Golovkin | Mondiale pesi medi 2018 | orario d’inizio e come vederlo in tv

Gennadij Golovkin vs Canelo Alvarez - diretta streaming su Dazn : La grande boxe sbarca su Dazn: l'atteso incontro tra Gennadij Golovkin e Saul 'Canelo' Alvarez sara' trasmesso in streaming sulla nuova piattaforma. Una gradita notizia per i tanti appassionati di boxe, alcuni dei quali faranno sicuramente le ore piccole per vedere il combattimento in diretta. I due pugili saliranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas quando in Italia saranno più o meno le 2.00 della notte di domani, 16 settembre. Inutile ...

Canelo-Golovkin - match stellare per il Mondiale dei pesi medi. La rivincita dopo il pari - GGG favorito per la tripla corona : Gennady Golovkin contro Canelo Alvarez, semplicemente uno dei match più attesi della stagione per tutti gli appassionati di boxe, uno degli incontri di cartello che sicuramente regalerà grande spettacolo nella notte di sabato 15 settembre alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA). Siamo di fronte a una delle rivalità più accese delle ultime stagioni a livello internazionale, il Mondiale dei pesi medi per quanto riguarda le sigle WBC, WBA, IBO ...

Gennadij Golovkin vs Canelo Alvarez : sabato notte la grande sfida a Las Vegas : Il match dell'anno [VIDEO] , The Best vs The Best o Supremacy 2. sabato prossimo 15 settembre , in Italia saranno più o meno le 2.00 del 16 settembre, Gennadij Golovkin e Saul 'Canelo' Alvarez tornano ...

Canelo-Golovkin - Mondiale pesi medi : quanti soldi guadagnano i due pugili? Il montepremi e le borse dell’evento : Canelo Alvarez e Gennady Golovkin si sfideranno nella notte di sabato 15 settembre nell’attesissimo Mondiale dei pesi mesi per le sigle WBC, WBA, IBO. Alla T-Mobile di Las Vegas (USA) si preannuncia una sfida davvero stellare tra i due migliori pugili della categoria, attesi da una rivincita stellare dopo il pareggio controverso di un anno fa. Il kazako, detentore delle tre cinture iridate, sembra partire leggermente favorito nei confronti ...

Boxe - Mondiale pesi medi : Canelo-Golovkin. Programma - orari e tv : Nella notte di sabato 15 settembre, Canelo Alvarez e Gennady Golovkin incroceranno i guantoni nell’attesissimo match che mette in palio le cinture mondiali WBC, WBA, IBO per quanto riguarda i pesi medi. Un vero e proprio incontro di cartello, uno degli eventi più attesi nel mondo della Boxe per quanto riguarda la stagione in corso: i due pugili saliranno sul ring a un anno di distanza dal discusso pareggio e dopo aver già posticipato la ...