Campione d’Italia scopre la povertà | “Adesso siamo un paese fantasma” 

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : BOLOGNA Campione D’ITALIA. Battuta Parma per 4-3 in una spettacolare gara4. : Dopo undici inning di una bellissima gara-quattro, l’Unipolsai vince ai supplementari il suo undicesimo scudetto, il sesto da quando nel massimo campionato ci sono i playoff. Alla fine ha prevalso la squadra che aveva letteralmente dominato la regular season, quella che ha perso solo tre volte in tutta la stagione, ma l’ultima vittoria il Parmaclima gliel’ha fatta sudare. I bolognesi sono stati in vantaggio (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) ...

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani non dà scampo a Sagan. Treno perfetto della Quick-Step - vittoria netta del Campione d’Italia : Ricomincia la Vuelta a España 2018 e torna a splendere il tricolore. Dopo il giorno di riposo arriva il bis per Elia Viviani: il velocista della Quick-Step Floors trionfa alla grande nella decima tappa da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. Volata davvero perfetta per il campione italiano che, supportato da un Treno magistrale, è riuscito a trionfare senza problemi, con 200 metri finali davvero eccezionali. Resta in Maglia Rossa di ...

Vela – Nordera Campione d’Italia Laser giovanile 4.7 : Vela giovanile: Nordera è campione d’Italia Laser 4.7, Orofino 3° negli Optimist Niccolò Nordera campione Italiano Laser 4.7, Pietro Paolo Orofino terzo negli Optimist Juniores. Si concludono con un trionfo per i colori del Reale Yacht Club Canottieri Savoia i Campionati giovanili 2018 di Viareggio. Grande risultato per Nordera, che ha vinto il titolo italiano Laser 4.7. Un anno dopo Crotone, Niccolò è salito sul gradino più alto del ...

Serie A Story. Stagione 1998-99 : il Milan torna Campione d’Italia nell’anno del suo Centenario in uno dei tornei più combattuti di sempre : Quarto appuntamento con il nostro viaggio attraverso la storia recente della Serie A italiana. Andiamo adesso a narrare quello che è stato uno dei campionati più equilibrati di sempre da quando esiste la massima Serie: la Stagione calcistica italiana 1998-99, la prima ufficialmente sponsorizzata da TIM (da allora la nostra Serie A assume la denominazione di Serie A TIM, e quest’anno ricorrono i vent’anni esatti dall’ormai storico accordo di ...

Campione d’Italia - quattro consiglieri comunali si dimettono : “Strada più immediata per la riapertura del casinò” : quattro consiglieri comunali di Campione d’Italia hanno rassegnato oggi “irrevocabili e immediate dimissioni dalla carica”. Tanina Padula, Fiorenzo Dorigo, Domenico Deceglie e Michele Canesi – eletti tutti con la lista civica Insieme possiamo – hanno preso questa decisione per “far intervenire immediatamente le autorità e le istituzioni centrali competenti, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina ...

Casinò Campione d’Italia - i dipendenti : “Se chiude - moriamo tutti. La politica faccia qualcosa”. A rischio 500 lavoratori : “A Campione abbiamo solo il Casinò. Viviamo lì con le nostre famiglie, non possiamo cambiare tutto”. È il sentimento diffuso dei circa cento dipendenti del Casinò di Campione d’Italia che stamattina, martedì 31 luglio, si sono radunati in presidio davanti al Pirellone per protestare contro la chiusura della casa da gioco, la cui società di gestione è stata dichiarata fallita la scorsa settimana. “Siamo qui per ...

Un Campione d’Italia : Forse il declino è iniziato quando il vecchio casinò è stato demolito. Ne esiste uno più nuovo e più grande, costruito per far posto alle 778 slot machine. Lo hanno pensato negli anni Novanta, quando ancora la crisi era lontana, e inaugurato nel 2007, quando era troppo tardi per cambiare idea. Visto

Samsung Lega Volley Summer Tour – Casalmaggiore è Campione d’Italia : Samsung Lega Volley Summer Tour: la VBC Apis Casalmaggiore è campione d’Italia di Sand Volley 4X4, Valeria Caracuta MVP del 25° Campionato Italiano La VBC Apis Casalmaggiore riesce nell’impresa più importante della sua estate: confermarsi campione d’Italia di Sand Volley 4X4. Le casalasche, guidate da coach Bonini, si sono imposte per 2-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, conquistando per la seconda volta consecutiva il ...

Pallanuoto Master 50 - la Telimar-Città di Palermo si laurea Campione d’Italia : arrivano anche i complimenti di Orlando : Grazie alla vittoria ottenuta contro i liguri della ‘Golfo Paradiso’, la Telimar ha conquistato il titolo italiano di Pallanuoto Master 50 maschile La squadra “Telimar-Città di Palermo” di Pallanuoto Master 50 maschile si è laureata campione d’Italia, battendo in finale i liguri della “Golfo Paradiso” alla Piscina olimpica di Palermo. Vittoria di misura, 10 a 9, per la squadra guidata da Ivano ...

Rugby - l’Eccellenza cambia nome : il torneo che assegna il titolo di Campione d’Italia ha una nuova denominazione : Il Consiglio Fir ha deciso di cambiare il nome dell’Eccellezza, sarà la Top12 la nuova denominazione del torneo che assegna il titolo di Campione d’Italia assoluto Il Consiglio Federale della FIR, riunito ieri a Bologna, ha ufficializzato la formula e la programmazione del massimo campionato nazionale, al via nel week-end del prossimo 15/16 settembre. Accogliendo la richiesta delle Società partecipanti, l’organo di controllo del ...

Lirfl (rugby a 13) : L’Aquila è Campione d’Italia : Roma – Erano i grandi favoriti della vigilia e hanno fatto rispettare il pronostico. L’Aquila ha vinto il titolo di campione 2018 del campionato organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Nella finale disputata a Cascia (in Umbria) nello scorso fine settimana, la squadra di coach Alessandro Marozzi ha coronato un “inseguimento” che durava ormai da tre anni. Troppi i titoli sfiorati dagli abruzzesi in questo periodo e così la ...

Gino Bartali : oggi Google celebra il Campione del Giro d’Italia - il “Giusto tra le nazioni” : 1/7 ...

FOTO Elia Viviani indossa la maglia tricolore : il Campione d’Italia con la nuova divisa - che portabandiera! : Elia Viviani ha mostrato per la prima volta la maglia tricolore che indosserà per un anno intero. Il fresco Campione d’Italia ha staccato per qualche giorno dopo il trionfo di Darfo Boario Terme e tornerà in gara a fine mese con l’obiettivo di essere competitivo agli Europei di inizio agosto dove dovrebbe gareggiare sia su pista che su strada. Il Campione Olimpico dell’omnium aveva sorpreso tutti due settimane fa mettendo un ...