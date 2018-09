Camisano Vicentino | costretta a lavorare al bar fino al giorno prima del parto | titolare

huffingtonpost

(Di sabato 15 settembre 2018) Ha costretto una sua dipendente anel baraldel. E a farla tornare dietro il bancone appena 24 giorni dopo. Ora ildi un bar di, in provincia di Vicenza, è stato condannato a un anno e 5 mesi di carcere per estorsione. Lo riporta un articolo del Corriere veneto.Ildi un bar di, Gabrielle Nizzetto di 65 anni, è stato condannato dal giudice per l'udienza preliminare di Vicenza Roberto Venditti a un anno cinque mesi di carcere: secondo il Gup è colpevole di estorsione per aver costretto una propria dipendente aall'ultimo durante la gravidanza che la donna ha avuto nel 2011, e a riprendere quasi subito senza percepire la maternità. «Era assunta a tempo parziale ma verso di lei è stato tenuto un atteggiamento criminale» dichiara l'avvocato Gaetano ...