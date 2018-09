Cambiamento climatico | non lo si ferma non mangiando carne

Aumenta la fame nel mondo : tra le cause il Cambiamento climatico : Non stiamo sconfiggendo la fame nel mondo, tutt’altro: nell’ultimo anno le persone che soffrono per la mancanza di cibo sono 821 milioni. L’11% della popolazione mondiale, o una persona su nove o, ancora, più della popolazione dell’intera Europa (743 milioni). Anziché migliorare, le cose vanno sempre peggio. Basti pensare che solo negli ultimi tre anni le condizioni sono tornate le stesse di dieci anni fa: rispetto al 2014, le persone che non ...

FAO : il Cambiamento climatico influenzerà il commercio globale di cibo : In che modo i cambiamenti nella produzione agricola dovuti al clima influenzeranno il commercio globale di alimenti, e in che modo tale commercio può essere sfruttato per aiutare i paesi colpiti a sfamare la popolazione? Questa è la domanda al centro di un nuovo rapporto della FAO, Lo Stato dei mercati mondiali delle derrate agricole 2018, che sarà pubblicato lunedì 17 settembre. Oltre a esplorare i complessi collegamenti tra il commercio ...

Fortnite : degli scienziati utilizzano il gioco per spiegare il Cambiamento climatico : Fortnite e nello specifico la sua modalità Battaglia Reale è un gioco estremamente popolare oggigiorno, tanto che un gruppo di scienziati hanno deciso di sfruttare la visibilità del gioco per sensibilizzare i giocatori verso un tema molto importante, riporta Gizmodo.I suddetti studiosi hanno infatti giocato a turno a Fortnite con i propri figli e in compagnia anche del celebre streamer Drake, sensibilizzando al contempo sul tema del cambiamento ...

Emilia-Romagna : la Regione in California al summit sul Cambiamento climatico : L’Emilia-Romagna invitata speciale in California per portare le proprie esperienze e idee in difesa dell’ambiente e in risposta alle sfide del cambiamento climatico. Con un ruolo ancor più da protagonista nella coalizione dei Governi territoriali e delle Regioni che si batte contro il riscaldamento globale e nella quale entrò nel 2015 con la firma da parte del presidente Stefano Bonaccini insieme al Governatore dello Stato della California, ...

Cambiamento climatico : “In 10 anni oltre 14 miliardi di danni a causa del clima anomalo” : I cambiamenti climatici, con gli eventi estremi che si sono verificati nell’ultimo decennio, hanno provocato in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture per un totale pari a più di 14 miliardi di euro. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della XIII Giornata Nazionale per la Custodia del Creato della Conferenza Episcopale Italiana su ‘Coltivare l`alleanza con la terra’, ...

Contro il Cambiamento climatico - Mumbai diventa una 'diocesi verde' : Gracias scrive: 'La Chiesa, allarmata dai segni dei nostro tempo, riconosce che la crisi ecologica è la più grande sfida del mondo di oggi. Rispondere a tale crisi è parte integrante della missione ...

WWF - Festival di Venezia : con la proiezione di Muccino si accendono i riflettori sul Cambiamento climatico : Alla 75ª edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia il WWF accende i riflettori sul cambiamento climatico. Per tutta la durata della Rassegna sul maxischermo del red carpet verrà infatti proiettato lo “short film” d’autore, prodotto e realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, sugli effetti dei cambiamenti climatici con al centro il difficile percorso verso la sopravvivenza di mamma orsa con i ...

L'accordo di Parigi è fallito e abbiamo bisogno di un'agenda globale per il Cambiamento climatico : Ciò che manca, almeno per adesso, è la volontà politica per farlo. L'opinione pubblica mondiale giocherà evidentemente un ruolo importante in questa partita. Il tempo rimasto è poco. Senza ...

8 menzogne sul Cambiamento climatico smentite dalla scienza : Visto che difficilmente avrebbe senso confutare questa assurda tesi cinese con la scienza, Brigitte Knopf vuole porre ai teorici della cospirazione una contro-domanda: "Se è così, perché così tante ...

Cambiamento climatico : la salute dei bimbi è più a rischio : I bambini sono molto piu’ vulnerabili degli adulti ai rischi per la salute derivanti da siccita’, ondate di calore e altri fenomeni naturali inaspriti dal Cambiamento climatico. A dirlo e’ uno studio condotto dalla Columbia University e pubblicato su Plos Medicine, in cui si invita ad affrontare il problema dell’impatto del riscaldamento globale sui 2,3 miliardi di giovani abitanti del Pianeta. “A causa delle loro ...

Il Cambiamento climatico minaccia di trasformare la Terra in una "serra" : Il futuro del pianeta Terra si gioca oggi, anche se il punto di non ritorno si avvicina sempre di più. È questo il drammatico scenario delineato dal recente studio condotto da un team di scienziati ...

Ai dittatori piace il Cambiamento climatico - e i profughi - : Questa rassicurazione può arrivare sotto la forma di un leader uomo forte, qualcuno che dice loro che tutto andrà bene, che l'economia crescerà, le dighe in mare reggeranno. Le persone devono solo ...

Ambiente : il suolo più caldo sta contribuendo al Cambiamento climatico - ecco come : Anche il terreno sta aggravando il cambiamento climatico, secondo i risultati di un nuovo studio. Le piante catturano enormi quantità di carbonio, pompandole nel terreno dove solitamente rimangono per centinaia o migliaia di anni. Le osservazioni condotte per il mondo mostrano che con l’aumento delle temperature, i funghi e i batteri del suolo stanno diventando più attivi. Questi microbi si stanno nutrendo di foglie e piante morte, rilasciando ...

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del Cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...