Cagliari | Barella schiaccia l’occhio al Milan e punta ad un futuro “azzurro”

sportfair

: #Barella: 'A Cagliari sto benissimo' ?? Parole d'amore dal ritiro Azzurro ???? ??: - CagliariCalcio : #Barella: 'A Cagliari sto benissimo' ?? Parole d'amore dal ritiro Azzurro ???? ??: - BCC1920 : Il Cagliari, Maran, i nuovi arrivi, la Nazionale, il calciomercato. Barella si racconta: 'Il mercato lo fa il presi… - BCC1920 : #Cagliari #Barella: Felice di esser rimasto nella squadra che tifo Il mercato lo fa il presidente: rifiutate tutte… -

(Di sabato 15 settembre 2018), Nicolòsi appresta ad affrontare il, una delle squadre in corsa per accaparrarselo nel prossimoNicolòè stato e sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato italiano. Nella scorsa estate ilnon ha voluto vendere il gioiellino di casa, ma sarà difficile trattenere il talentuoso centrocampista ancora a lungo. Una delle squadre in corsa per accaparrarsi il calciatore è ildi Gattuso, proprio la squadra che ilaffronterà in questo weekend., parlando alla Gazzetta dello sport, ha lodato una delle pedine rossonere, vale a dire Jack Bonaventura, calciatore da tenere sott’occhio da parte del suo: “In Nazionale mi è piaciuto molto Bonaventura, ho cercato di prendere le cose migliori da lui. Domani vorrei proprio scambiare la maglia con Jack. Questoè meglio dello scorso anno, non ha paura di ...