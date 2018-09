Cadute | risalite e ora un nuovo stadio | a Berlino sono sempre all’Hertha

lanotiziasportiva

: @LauraPausini ma quanto è cresciuta Paola?????? Dal Marco che se ne è andato, quanta STRADA,quanta STORIA , quanta VIT… - vale_nardelli : @LauraPausini ma quanto è cresciuta Paola?????? Dal Marco che se ne è andato, quanta STRADA,quanta STORIA , quanta VIT… - miao_free : Sogno un S.Siro sold out, che sai è frutto di fatica, cadute e risalite, non di un successo temporaneo da fenomeno… - fatabianca83 : RT @irene_zampe: A chi comincia questo faticoso viaggio A chi ritorna e prosegue la sua strada Tra sacrifici e gioie A chi riprova nonostan… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Due campionati prima che incombesse Hitler. Gli scontri con Juventus e Milan, il ritorno di fiamma a fine anni Novanta. E quel nome nato grazie a un viaggio in nave di Stefano Ravaglia L’Herthaavrà un. L’immenso ovale di, quell’Olympian in cui è stato scolpito il quarto titolo mondiale dell’Italia nel 2006 e delle storiche Olimpiadi sotto la morsa nazista nel 1936, è ormai una cattedrale mezza deserta: 50 mila spettatori di media, tantissimi comunque, ma il 34% della struttura che resta vuota. Ecco che la società fondata nel 1892 realizzerà entro il 2025, anno in cui scadrà la concessione dellonazionale, unimpianto.Per l’Hertha, fondata in quella fine di diciannovesimo secolo da due coppie di fratelli (Otto e Willi Lorenz, Fritz e Max Linder), sarà il terzo impianto della sua storia. Tra il ...