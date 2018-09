Caccia | Wwf | “Domenica parte ufficialmente la guerra contro la fauna d’Italia”

meteoweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018) Domenica 16 settembre comincia lalad’Italia: dopo le preaperture a inizio settembre che quest’anno hanno interessato ben 14 regioni, partirà in tutta Italia la stagione venatoria 2018/19. L’impatto venatorio non solo è una causa diretta di mortalità e declino di molte specie, ma, aggiungendosi ad altre come cementificazione, perdita di habitat, cambiamenti climatici, incendi, mette a rischio la salvaguardia di specie minacciate e a rischio estinzione. Illlo e la diminuzione degli impatti negativi dell’attività venatoria sono uno degli strumenti anche per rendere operativa la “Strategia nazionale per tutela della biodiversità”, approvata nel 2011 dal governo, ma ancora oggi poco o per nulla applicata. Il paradosso italiano. La legge 157/1992 non è solamente la legge sull’attività venatoria, ma è, ancora oggi, l’unica legge italiana per la tutela della...