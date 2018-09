Brividi Frosinone-Sampdoria | standing ovation dei padroni di casa nonostante la pesante

calcioweb.eu

: Brividi #FrosinoneSampdoria: standing ovation dei padroni di casa nonostante la pesante sconfitta [FOTO e VIDEO] - CalcioWeb : Brividi #FrosinoneSampdoria: standing ovation dei padroni di casa nonostante la pesante sconfitta [FOTO e VIDEO] - andrewmcgiven : #FrosinoneSamp brividi.... la curva applaude i giocatori dopo lo 0-5 e cantando frosinone e combattere per noi...lo… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Si è giocato l’anticipo serale valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, partita senza storia e dominio della squadra di Giampaolo. Il grande protagonista è stato il solito Fabio Quagliarella, l’attaccante ha aperto le marcature e poi ha fornito l’assist per Caprari, per quest’ultimo anche un infortunio nel secondo tempo. Grande azione personale di Defrel che chiude definitivamente i conti.entusiasmante mentreda rivedere, la partita si conclude sul punteggio di 0-5, in gol anche Kownacki su rigore ed ancora Defrel. Lasale a quota 6 punti, ilfermo a 1.nel finale, calciatori sotto la curva edei tifosila pesantissima sconfitta.-Samp 0-5. Sono queste le vere tifoserie onore ai ciociari!#SerieA ##italy #FroSam ...