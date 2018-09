Bookie | gol Ronaldo con Sassuolo quotato a 1 | 35

Juventus-Sassuolo - i Bookie credono nel gol di Cristiano Ronaldo : le quote : Il primo gold i Cristiano Ronaldo in campionato? Le quote dei bookmakers sono davvero basse Le rivali latitano e la Juventus è sempre più padrona del campionato. Ne sono convinti anche gli analisti SNAI, che per la gara di domenica all’Allianz Stadium fra i bianconeri e il Sassuolo, hanno allargato al massimo la forbice tra i segni «1» e «2», malgrado la classifica parli di un teorico scontro al vertice, tra prima e seconda. La ...

Bookie puntano su Balotelli - gol con la Polonia a 2 - 80 : Con l’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia ha ritrovato la maglia azzurra e ha risposto subito presente, segnando alla sua prima nuova apparizione, contro l’Arabia Saudita. Mario Balotelli è l’uomo di punta, in tutti i sensi, della Nazionale: il Mancio conta su di lui per rifondare l’Italia, così come crede nelle sue capacità realizzative in vista della gara di domani contro la Polonia, esordio ...

CR7 - quote stellari dei ‘Bookie’ su 10 giornate senza gol : Due giornate a secco non se le aspettava nessuno. Ora la domanda è: quanto durerà il digiuno di Cristiano Ronaldo in Serie A? Se lo sono chiesto anche i bookmaker di Sisal-Matchpoint, giungendo a configurare un’ipotesi che sa di assurdo: dieci giornate di astinenza completa. Una scommessa, come spiega Agipronews, accompagnata logicamente da una quota molto remunerativa, da 100 volte la posta. Eppure non bisogna andare troppo lontano ...