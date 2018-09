Bolt | una mega villa da quasi 2 milioni per la nuova avventura in Australia | FOTOGALLERY

Bolt si tratta bene in Australia - il giamaicano ha una nuova casa extra lusso [GALLERY] : Usain Bolt compra casa in Australia, il giamaicano per la sua avventura calcistica si è accaparrato un attico extra lusso Usain Bolt si è dato al calcio. La stella dell’atletica, detentore del record mondiale dei 100 metri, è volato in Australia per partecipare al campionato con il Central Coast Mariners Football Club. L’entusiasmo del giamaicano è alle stelle e per l’occasione Bolt ha deciso di acquistare una villa extra ...

Usain Bolt vince una gara in assenza di gravità - : L'otto volte campione olimpico ha vinto una competizione di velocità in condizioni di gravità zero, tenutasi in occasione del lancio del primo champagne al mondo che può essere bevuto nello spazio

Usain Bolt non può fare il calciatore professionista. Le ragioni di una sfida persa in partenza. : La sua età è già avanti per intraprendere questo sport ad alti livelli. Il sogno di Usain Bolt va rispettato e non assecondato. La trovata pubblicitaria è legittima e di grande effetto; il sogno però ...

Usain Bolt non può fare il calciatore professionista. Le ragioni di una sfida persa in partenza. : Come qualunque ragazzino che si rispetti, anche Usain Bolt - che però ha 32 anni compiuti - vuole essere un campione di calcio. Il sogno di indossare la maglia di una squadra professionistica, però, è destinato a restare tale. La leggenda dell'atletica, il più grande velocista di tutti i tempi, ci ha provato in Australia con i Central Coast Mariners, club che milita nella A-League (prima ...

Così è andato il primo allenamento di Usain Bolt in una squadra da Serie A : Sotto gli occhi di giornalisti e fotografi arrivati da tutto il mondo, Bolt, che ha compiuto 32 anni martedì, si è allenato allo stadio Central Coast con i suoi futuri compagni di squadra nella ...

Bolt ci riprova col calcio : ingaggiato da una squadra australiana : Secondo una nota apparsa sul sito ufficiale del club : 'La Central Coast Mariners si sta impegnando a discutere con l'uomo più veloce del mondo ed il suo management, riguardo al ruolo che la società ...

Usain Bolt ci riprova : l’ex sprinter giamaicano in prova con una squadra di calcio australiana : Usain Bolt non molla e vuole realizzare il suo sogno. L’ex sprinter giamaicano, messe da parte le scarpette chiodate con le quali ha vinto tutto scrivendo pagine di storia sulle piste di atletica leggera, aspira ad essere un calciatore, nonostante i provini con Manchester United e Borussia Dortmund non abbiano dato esito positivo nei mesi passati. Usain però non intende desistere ed eccolo nuovamente con tenuta calcistica nella A-League ...