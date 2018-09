Bolt si tratta bene in Australia | il giamaicano ha una nuova casa extra lusso GALLERY

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018) Usaincomprain, ilper la sua avventura calcistica si è accaparrato un atticoUsainsi è dato al calcio. La stella dell’atletica, detentore del record mondiale dei 100 metri, è volato inper partecipare al campionato con il Central Coast Mariners Football Club. L’entusiasmo delè alle stelle e per l’occasioneha deciso di acquistare una villadal valore di 1,6 milioni di euro. L’attico spazioso e confortevole vanta spazi all’aperto ed al chiuso immensi ed un arredamento lineare. Ladimora diè così bella da essere stata ribattezzata ‘Sky House‘, ossia ladel cielo. Per vedere più foto della villa di Usain scorri lacon le foto pubblicate da Corriere dello Sport. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolosi...