Bob Sinclair | il famoso dj è stato lasciato dalla moglie perché “la sua vita è davvero

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 settembre 2018) “Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mianon mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho unasana. E così sono un uomo noioso“. Sembra incredibile ma a dire queste parole èildj francese Bob, autore di tormentoni come “Rock this party” e “Love generation”. Proprio lui, fisso al Pacha di Ibiza, capace di far ballare migliaia di persone con maratone di 72 ore di musica nelle discoteche più famose del mondo, sempre attorniato da ragazze semi nude in delirio e alcool a fiumi tra il pubblico. Tutti pensavano scherzasse eppure ora ci pensa laa confermare questa sua attitudine. “Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la suatroppo noiosa“, ha detto l’ex mannequin Ingrid Aleman, aggiungendo: “Ho troppa voglia di divertirmi”. ...