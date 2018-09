BMW Vision iNext - Ecco come non guideremo fra tre anni

quattroruote

(Di domenica 16 settembre 2018) La BMW è (quasi) pronta a consegnare ai propri clienti il futuro. O, meglio, la suae del futuro. Lha caricata, in gran segreto, su un aereo cargo e lha portata in quattro scali nel mondo, sempre protetta dalla fusoliera dellapparecchio, mostrandola soltanto a piccoli gruppi di giornalisti, fatti salire a bordo in turni successivi. E Quattroruote era della partita. Labbiamo vista in anteprima a Monaco, una delle quattro tappe del cargo, assieme a New York, Pechino e San Francisco. Ora, il portellone del 777F da carico della Lufthansa si apre per tutti. E il suo contenuto, la, è pronta a dire la sua a proposito dici muoveremo, e, nei prossimi. La massima libertà. Sì,. Ma? Non si tratta di unauto che guida da sola? Certo, laprefigura unauto di serie a guida autonoma: il primo vero modello a guida autonoma della ...