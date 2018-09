Bimbo ucciso in braccio alla madre

Firenze - lite in casa Bimbo di un anno ucciso dal papà con un coltello : Durante una lite in Mugello. La compagna, ferita, è stata condotta all'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nell'abitazione, al momento della tragedia, c'era anche l'altra figlia della coppia, di 7 anni. L'uomo ha tentato di colpire anche lei

Firenze - Bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata : Nel corso di una lite familiare, un bimbo di un anno è stato ucciso dal padre con una coltellata durante un litigio. Il fatto è successo a Scarperia, in Mugello. L'omicidio è avvenuto intorno alle 20. Durante il litigio è stata ferita alla testa e agli arti anche la madre, Annalisa Landi, che ora è si trova all'ospedale di Borgo san Lorenzo. Come riporta Il Corriere, la donna non si trova in pericolo di vita. L'allarme è stato dato dalla ...