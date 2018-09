Berlusconi si fa un “auto-regalo” | per il compleanno si compra il Monza

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018) Silviosi sta confezionando il proprio regalo per il, si tratta di un club, ilcalcio Silvioè ad un passo dall’acquisizione del 70% delle quote delcalcio, sempre accompagnato dal fido scudiero Adriano Galliani. Le voci si rincorrono ormai da tempo e l’ufficialità non tarderà ad arrivare. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il club sta preparando una presentazione in grande stile, che dovrebbe avvenire proprio nel giorno deldi: 29 settembre. Quella potrebbe essere la data dell’annuncio definitivo dell’acquisizione delda parte di, a cifre che si aggirano attorno ai 2 milioni di euro. L’entusiasmo è già alle stelle in città, con 600 abbonamenti venduti, un ottimo risultato per il campionato di Serie C, numeri destinati a salire vertiginosamente nelle prossime ...