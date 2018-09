Benji e Fede | Federico Rossi ha chiesto a Paola Di Benedetto di sposarlo

Gli ospiti del Wind Summer Festival – La Finale a Milano da Ermal Meta a Benji e Fede - Irama e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Wind Summer Festival - La Finale, attesa a Milano domenica 16 settembre e in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105. Il quinto ed ultimo appuntamento con il Wind Summer Festival lascia Piazza del Popolo a Roma per spostarsi a Milano ed incoronare il vincitore che avrà messo a segno la canzone dell'estate 2018. L'evento si terrà all’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso ...

La finale di Festival Show in TV con Benji e Fede - Emma - Il Volo - The Kolors l’11 settembre : La finale di Festival Show arriva in TV domani sera, martedì 11 settembre 2018. Tanti gli ospiti che si sono esibiti a Trieste in occasione della serrata conclusiva della tournée estiva di Festival Show, tra i quali spicca il nome del trio pop-lirico Il Volo, eccezione all'evento. Benji e Fede, Emma Muscat, Chiara Galiazzo, Shade, The Kolors e Thomas si sono esibiti lo scorso 1° settembre a Trieste, in Piazza dell'Unità, oltre ai già citati ...

X Factor 2018 - Benji e Fede sono i nuovi conduttori del Daily al posto di Aurora Ramazzotti : “Siamo molto carichi” : Il caso Asia Argento, l’arrivo di un nuovo giudice, il matrimonio di Fedez: i protagonisti della nuova edizione di X Factor continuano a occupare da giorni la scena mediatica. La dodicesima stagione, il cui debutto è fissato per questa sera 6 settembre, presenterà una novità che riguarderà anche la conduzione della striscia quotidiana affidata a sorpresa a Benji e Fede, il duo di cantanti al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Stiamo ...

Gli ospiti del Concerto delle Stelle a Bergamo da Bernabei a Benji e Fede : info biglietti : Sono stati annunciati gli ospiti del Concerto delle Stelle, in programma a Bergamo per sabato 22 settembre dalle ore 20.30. La location che accoglierà la nuova edizione dell'evento benefico è quella del Teatro Creberg. Gli ospiti del Concerto delle Stelle sono il duo italiano Benji & Fede, annunciato alla guida del Daytime di X Factor 2018, Dolcenera, Giusy Ferreri e Anna Tatangelo. Tra gli ospiti del Concerto delle Stelle anche Alessio ...

X Factor 12 : Asia Argento fuori dai Live - Benji e Fede conducono X Factor Daily : X Factor 12: Asia Argento fuori dai Live. Sarà presente solo alle audizioni. Tra pochi giorni sarà reso noto il nome del sostituto. Intanto è stata annunciata la conduzione della striscia giornaliera del X Factor Daily per Benji e Fede. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 12: Asia Argento non sarà giudice ai Live Asia Argento non sarà il giudice dei Live di X Factor 2018. Oggi la conferma ufficiale nella conferenza stampa di ...

Anticipazioni X Factor 12 - in onda in chiaro su Tv8 ma in differita : Benji e Fede al daily : Grande attesa per la dodicesima edizione di X Factor, il fortunatissimo talent show in onda sulle reti Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Quest'anno la trasmissione gioca d'anticipo e partira' ufficialmente il prossimo giovedì 6 settembre con la messa in onda della prima puntata delle audizioni, dove vedremo gli aspiranti concorrenti esibirsi al cospetto della giuria. Un'edizione decisamente molto 'turbolenta', che potra' essere ta anche in ...

X Factor 12 : fuori Asia Argento e dentro (nel daytime) Benji e Fede : Confermata l’esclusione di Asia Argento dalla giuria, mentre nel daytime arrivano Benji e Fede: tutte le ultime notizie su X Factor 12 La grande macchina di X Factor è pronta a partire. Questa mattina a Milano si è svolta la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione talent show in partenza dal 6 settembre su Sky Uno. Ecco tutte le novità: dall’uscita di Asia Argento all’arrivo di Benji e Fede. X Factor 2018: ...

Aurora Ramazzotti fuori da X Factor : Benji e Fede al suo posto : Aurora Ramazzotti non condurrà il Daily di X Factor, al suo posto arriveranno Benji e Fede. Per tre stagioni consecutive la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva condotto la striscia quotidiana in onda su Sky, raccontando le avventure dei concorrenti. Per la nuova edizione dello show però la produzione ha deciso di sostituirla con due nuovi conduttori. Si tratta dei cantanti Benji e Fede, che in soli tre anni hanno scalato le ...

«X Factor 12» : arrivano Benji e Fede (nel Daily) : Sorridenti, complici, un po’ emozionati. È così che Benji e Fede si presentano alla conferenza stampa della dodicesima edizione di X Factor, pronti a imbarcarsi in una nuova avventura: condurre la striscia quotidiana del Daily prendendo il posto di Aurora Ramazzotti, nel frattempo migrata a Mediaset insieme a mamma Michelle. https://twitter.com/BenjieFede/status/1037277821922631680 Il Daytime, al via venerdì 19 ottobre su Sky Uno, vedrà il ...

X Factor - Benji e Fede condurranno il Daily al posto di Aurora Ramazzotti : Cambio di guardia per il Daily di X Factor 12. Da venerdì 19 ottobre 2018 il daytime non sarà più condotto da Aurora Ramazzotti ma dal duo pop, Benji & Fede. Ad attendere i ragazzi selezionati dai ...

X Factor - Benji e Fede condurranno il Daily al posto di Aurora Ramazzotti : Cambio di guardia per il Daily di X Factor 12 . Da venerdì 19 ottobre 2018 il daytime non sarà più condotto da Aurora Ramazzotti ma dal duo pop, Benji & Fede . Ad attendere i ragazzi selezionati dai ...

X Factor 12 : Benji e Fede conduttori del daily : Benji e Fede Novità in arrivo per il daily di X Factor 2018. L’appuntamento quotidiano con il talent show di Sky Uno sarà condotto, quest’anno, da Benji e Fede, alias Benjamin Mascolo e Federico Rossi. I giovani cantanti rivelazione del “teen pop” saranno protagonisti del programma in onda dal 19 ottobre su Sky Uno (canale 108 del satellite, 11 e 311 del digitale terrestre). Benji e Fede, reduci dal successo estivo della ...

X Factor 12 - saranno Benji & Fede a condurre il Daily : Con la conferenza stampa di stamattina prende ufficialmente il via la grande macchina di X Factor 12. In attesa che vengano sciolti i nodi riguardo la presenza o meno di Asia Argento, la prima novità riguarda i conduttori della striscia quotidiana: saranno Benji & Fede, come annunciato sul sito ufficiale del programma. I cantanti (al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi), idoli delle teenager, si cimentano quindi nella loro prima ...

X Factor 12 - anticipazioni : Benji e Fede al posto di Aurora Ramazzotti : X Factor 12 prende il via domani su Sky Uno dalle 21.10. La prima puntata sarà dedicata alle audizioni e proprio poco fa, in conferenza stampa, i primi dieci minuti sono stati mostrati alla stampa presente in sala. Al momento l’unica cosa che interessa tutti è la questione Asia Argento ma la prima novità di questa stagione riguarda proprio i live e, in particolare, la fascia quotidiana che andrà in onda da ottobre in concomitanza con ...