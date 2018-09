Basket Nel Cuore APU e LBS nell' evento benefico 20 settembre a Udine - Udine 20

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i francesi cadono in Bulgaria - Germania e Grecia a punteggio pieno nel girone L : E’ cominciata la prima giornata del secondo round di Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. In campo tra oggi pomeriggio e stasera le nazionali appartenenti ai gironi K e L, domani invece toccherà alle squadre inserite nei gruppi I e J, quest’ultimo in cui è presente anche l’ItalBasket. Primo colpo di scena del settimo turno il successo della Bulgaria contro la Francia per 74-68, con i transalpini che ora devono condividere ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia cambia un elemento - convocata Arianna Zampieri per Rulli. Nel weekend si gioca : Sostituzione dell’ultimo minuto nell’Italia che nel weekend del 14-16 settembre disputerà gli Europei 2018 di Basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica. Le Campionesse del Mondo, infatti, dovranno fare a meno di Giulia Rulli a causa di un problema fisico e al suo posto è stata convocata Arianna Zampieri a cui spetterà il compito di affiancare Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie e Marcella Filippi. Le azzurre ...

Basket - Dino Radja entra nella Hall of Fame : ... la Hall of Fame di Springfield che ricorda i più importanti giocatori di pallacanestro del Mondo: oltre a Steve Nash e ai campioni NBA Ray Allen e Jason Kidd è infatti entrato a far parte della ...

Basket – Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG Supercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...

Basket - Torneo di Amburgo : l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel primo test di preparazione : Inizia una settimana importantissima per l’Italia. Questo pomeriggio (ore 17.30) gli azzurri scenderanno in campo contro la Repubblica Ceca nella prima sfida del Torneo di Amburgo (o Supercup) e sarà la prima di due amichevoli, che servono a preparare al meglio le due sfide con Polonia e Ungheria, assolutamente fondamentali per centrare la qualificazione ai Mondiali 2019. Oggi il match contro la Repubblica Ceca, poi in base al risultato ...

Basket - la Nazionale di Sacchetti impegnata nella VTG Supercup in attesa della Polonia… : Nazionale Basket, azzurri arrivati in mattinata in Germania, da domani il torneo VTG Supercup di Amburgo. Il CT: “Si alza il livello di difficoltà. Test utili in vista della Polonia” Amburgo. Dopo due ore di volo da Verona, gli Azzurri sono atterrati nel nord della Germania, ad Amburgo, dove si giocheranno le gare della VTG Supercup, quadrangolare su due giornate (7 e 8 settembre). L’esordio nel torneo avverrà contro la Repubblica Ceca ...

Basket - Meo Sacchetti risponde a Marco Belinelli : “Quello che dovevo dire l’ho detto - ora devo solo pensare ad andare al Mondiale” : Meo Sacchetti spera di aver messo, una volta per tutte, un punto definitivo sulla questione delle convocazioni dei giocatori NBA per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Dopo che Marco Belinelli ha pubblicamente dichiarato il proprio fastidio nel sentirsi bersaglio di una dichiarazione dell’allenatore della Nazionale (“Datome e Melli sono delle persone giuste: sanno stare nel gruppo, aiutano la squadra e non pensano solo a sé ...

Basket - Marco Belinelli : “Le parole del c.t. Sacchetti mi hanno dato veramente fastidio. Adesso faccia i nomi” : L’ItalBasket è in vista della prima finestra della seconda fase di qualificazione ai Mondiali che si disputeranno in Cina nel 2019. Gli azzurri affronteranno in casa la Polonia il 14 settembre (a Bologna), per poi giocare in trasferta in Ungheria tre giorni dopo. Uno degli assenti illustri di questo gruppo è sicuramente Marco Belinelli, il quale ha preferito rimanere in America per preparare al meglio la nuova stagione NBA che giocherà con ...

Basket - il Ct della Nazionale Sacchetti divide anziché unire : un atteggiamento che non convince - Belinelli furioso : Meo Sacchetti continua a creare scompiglio all’interno della Nazionale italiana di Basket, anche Belinelli molto stizzito col Ct Basket, il Ct della Nazionale Meo Sacchetti, al centro di diverse polemiche legate alla maglia azzurra. Il tecnico della Nazionale dovrebbe unire e non dividere, far sentire tutti tifosi e giocatori che lottano per la stessa maglia, ma al momento il suo scopo sembra essere solo quello di creare frizioni ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : non solo Gallinari e Belinelli. Fioccano le rinunce - da Doncic ad Antetokounmpo e mezza Spagna : Non ci sono solo Marco Belinelli e Danilo Gallinari tra gli assenti nelle prime due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Man mano che si avvicina l’appuntamento, aumenta anche l’elenco dei nomi che non saranno in Europa per giocare gli incontri con la propria Nazionale. Partiamo dal nome più nuovo e potenzialmente più importante per il futuro del Basket europeo in NBA: Luka Doncic. Lo sloveno, ...

Basket - le polemiche sterili contro Gallinari e Belinelli : i “problemi” della Nazionale non sono loro - ma i calendari : Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono tra i cestisti più chiacchierati del momento a causa del no alla Nazionale italiana Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono finiti nel mirino delle critiche dopo il diniego alla convocazione in Nazionale da parte di coach Sacchetti. L’Italia dovrà fare a meno dei suoi cestisti NBA, finti come detto nella bufera, tacciati di scarso attaccamento ai colori azzurri. La realtà però è ben diversa, ...

Nuova linfa nel roster della Vetrya Orvieto Basket : Anche per il nuovo campionato di Serie C la Vetrya Orvieto Basket ha deciso di puntare ancora una volta sui giovani del proprio vivaio, che in tutto l'arco della scorsa stagione hanno ampiamente ...

Basket femminile : vittoria per l’Italia nella prima delle due amichevoli contro l’Israele - 53-43 : L’ItalBasket femminile torna a vincere riscattando parzialmente il doppio ko rimediato contro la Francia. Al PalaMariotti di La Spezia le ragazze di coach Marco Crespi sconfiggono la nazionale israeliana 53-43 al termine di un incontro amichevole tra alti e bassi, con scarse percentuali di realizzazione (ad eccezione del primo quarto e degli ultimi minuti di gioco). Due ragazze in doppia cifra nelle fila dell’Italia, Francesca Dotto ...