Bari | con l' auto trascina il cane al guinzaglio per fargli sgranchire le

Bari - gli esiti del convegno “Il Progetto Radici : un’idea innovativa per gli Italiani all’Estero” : Bari – Si è tenuto a Bari il 13 settembre, nella Sala Convegni della Camera di Commercio, il convegno “Il

Bari - De Laurentiis : “riconquisteremo i tifosi” : “Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi sportivi che dovranno venire. Abbiamo un team che in queste settimane è stato prestato dal Napoli, con Giuntoli e Pompilio. Con l’allenatore Cornacchini costruiremo il percorso”. Così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato giocatori e staff ai media nel corso di un incontro in vista dell’avvio della stagione. “La squadra? E’ ...

Bari - "MUSEI CHE RACCONTANO LA PUGLIA" : OGGI IN FIERA SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO : ... da 0 a 13 anni, con l'acquisto di arredi e materiali didattici e attraverso interventi mirati come laboratori, spettacoli teatrali, itinerari, visite guidate a tema. Per queste attività il Comune ...

Corato - Bari - - GRANORO AL CONGRESSO INTERNAZIONALE FROM SEED TO PASTA III A BOLOGNA : ... Cimmyt, , il Centro INTERNAZIONALE per la Ricerca in Agricoltura nelle aree asciutte , Icarda, , il Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria , Crea, , il ...

I barBari erano anche un po’ “italiani” : una nuovo studio sul Dna dei Longobardi lo conferma : Il nuovo studio ha coinvolto numerose istituzioni di ricerca italiane ed estere, giungendo ad un risultato importantissimo nello studio della storia delle invasioni del VI secolo: le popolazioni del Nord Europa e quelle dell’Italia settentrionale condividono lo stesso patrimonio genetico. Siamo, insomma, molto più “simili” ai barbari di quanto pensiamo.Continua a leggere

12 settembre - Fabrizio Bosso & J. O. Mazzariello in concerto presentano "Tandem" - Corato - Bari - : Grande attesa anche per gli spettacoli teatrali Purgatorio di Babilonia teatri, il Cantico dei Cantici di Roberto Latini, Murgia di Michele Sinisi, il polistrumentista Giovannangelo De Gennaro, l'...

Bari - il Comune nega l’accesso al San Nicola ai consiglieri : “Volevamo verificarne lo stato” : La consigliera del Comune di Bari, nonché candidata sindaco indipendente, Irma Melini (Gruppo Misto), non ha potuto effettuare il sopralluogo al “San Nicola” per verificarne le condizioni a pochi giorni dall’inizio del campionato: “Trovo alquanto grave che il Comune di Bari stia negando l’accesso allo Stadio San Nicola, attualmente gestito dal Comune, a dei consiglieri comunali che hanno regolarmente ...

Il 5G arriva a Bari con la prima antenna del progetto TIM-Fastweb-Huawei : Il progetto Bari Matera 5G, realizzato con una collaborazione tra TIM, Fastweb e Huawei, fa un importante passo avanti con l'accensione, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, della prima antenna 5G in modalità standard. L'articolo Il 5G arriva a Bari con la prima antenna del progetto TIM-Fastweb-Huawei proviene da TuttoAndroid.

Bari -Firmato protocollo per la diffusione e conoscenza del patrimonio culturale/folkloristico tra Regione e F.I.T.P. : La firma del protocollo da parte del direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territori, Aldo Patruno, e del presidente della F.I.T.P., Benito Ripoli, si è ...

Bari.Nuova Fiera del Levante 2018 #fieradiesserenelfuturo.Conte : "Un Paese più giusto - forte e inclusivo per aiutare le imprese" : "La Fiera del Levante rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l'economia del nostro Paese e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pugliese". È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ...

Cernobbio - aspettando i «barBari» : ma 5 Stelle e Lega scendono a patti con il Sistema (e la Realtà) : “Che aspettiamo, raccolti nella piazza? Oggi arrivano i barbari”. E, invece, come nella poesia di Kavafis, a Cernobbio i barbari non sono arrivati. Effetto diretto – temporaneo o di...

