Barbara d' Urso | vacanze con l' ex Mauro Berardi

Barbara d’Urso single? Le sue parole prima di Domenica Live : Domenica Live: Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Barbara d’Urso sta per tornare sul piccolo schermo anche nel fine settimana con Domenica Live, il programma che l’anno scorso le ha permesso di collezionare veri e propri ascolti record. prima dell’inizio di questa nuova stagione, la bella conduttrice partenopea è stata intervistata dal settimanale Di Più. Il suo intervistatore, ovviamente, non si è ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso senza parole. 'Sc*** - buffona'. La Marchesa e Maria Monsè - rissa in diretta : Nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, venerdì 14 settembre, è andato in onda una lite tutta al femminile che ha visto protagoniste Maria Monsé e la Machesa d'Aragona . Il tutto è successo ...

Barbara d’Urso parla dell’ex Berardi : “Abbiamo passato le vacanze insieme” : Barbara d’Urso intervista DiPiù: le parole sul padre dei suoi figli Mauro Berardi e su Alberto Mezzetti del Grande Fratello Altro che Alberto Mezzetti del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha preferito passare le sue recenti e brevi vacanze estive con l’ex compagno Mauro Berardi. A rivelarlo la diretta interessata, in un’intervista concessa al settimanale Di […] L'articolo Barbara d’Urso parla dell’ex ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e il brutto presagio di Loredana Lecciso : 'Non so se io e mia sorella...' : Barbara D'Urso mette la quinta per la prima puntata della sua Domenica Live . Domani, Domenica 16 settembre, saranno presenti in studio grandi ospiti: confermate, prima di tutto, sono Loredana Lecciso ...

“Mi girano i cog***”. Barbara D’Urso è seria. E furiosa : uno sfogo mai sentito prima : Dopo Pomeriggio Cinque, che ha avuto un inizio un po’ tiepido stando ai dati d’ascolto, sta per tornare in onda anche Domenica Live. Barbara D’Urso, regina incontrastata dei salotti tv Mediaset, è prontissima. Quest’anno, poi, la domenica pomeriggio andrà in scena una ‘sfida tra titani’: a partire dalle ore 14 del 16 settembre, infatti, Mara Venier con la sua Domenica In e, appunto, Carmelita con il suo ...

Barbara D’Urso nasconde un segreto con Malgioglio : scoppia il caso sui social : Pronta per Domenica Live, Barbarella ha postato su Instagram un video sospetto in cui balla, di sera, per strada, con...

Barbara d’Urso fa gli auguri a Mara Venier per Domenica In : Domenica In e Domenica Live al via: le parole della d’Urso per la Venier La sfida tra titani inizierà domani pomeriggio. Alle 14.00 Rai1 e Canale5 partiranno con la stagione 2018/19 rispettivamente di Domenica In e Domenica Live. Mara Venier e Barbara d’Urso si contenderanno il pubblico della Domenica. Le due signore della tv saranno infatti in onda in contemporanea, Mara Venier fino alle 17.00 circa, Barbara d’Urso fino alle ...

Barbara D'Urso su tutte le furie : «Mi girano i co***». Ecco cosa sta succedendo : Barbara D'Urso su tutte le furie? A pochi giorni dalla prima puntata di Domenica Live , la D'Urso avrebbe rivelato di essere stufa di un certo snobbismo nei confronti dei suoi programmi e si sarebbe ...

Mara Venier - Domenica In/ L'augurio di Barbara D'Urso sui social : "In bocca al lupo a noi!" : Mara Venier torna a Domenica In e in conferenza stampa ricorda l'aiuto di Fabrizio Frizzi ma anche quando la Rai l'ha fatta fuori senza che nessuno spendesse una parola per lei(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Pomeriggio 5 : la Marchesa e Maria Monsé fanno arrabbiare Barbara d'Urso - : Ma cosa è successo durante la diretta di oggi? Maria Monsé e la Marchesa d'Aragona hanno duramente discusso durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa. Il motivo? Secondo la showgirl, l'opinionista ...

Pomeriggio 5 : la Marchesa e Maria Monsé fanno arrabbiare Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: la Marchesa d’Aragona e Maria Monsé litigano a Pomeriggio 5 Se siete amanti delle liti televisive, l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 fa al caso vostro. Anche se a pagarne i “danni” è stata Barbara d’Urso che non è riuscita a mostrare al pubblico ciò che aveva in serbo per loro. Ma cosa è successo durante la diretta di oggi? Maria Monsé e la Marchesa d’Aragona hanno duramente ...

Pomeriggio 5 - caos tra gli ospiti : Barbara d’Urso costretta a intervenire : Barbara d’Urso perde le staffe a Pomeriggio 5: lite tra gli ospiti Il talk-show di Barbara d’Urso regala sempre tante emozioni e colpi di scena. Anche quest’oggi, gli ospiti di Pomeriggio 5 hanno dato il meglio di sé, o forse il peggio?!? Non sta a noi dirlo. La seconda parte della trasmissione è stata dedicata […] L'articolo Pomeriggio 5, caos tra gli ospiti: Barbara d’Urso costretta a intervenire proviene da ...

'Mi girano i cogl***i...' - Barbara d'Urso mai così furente : il violento sfogo - chi distrugge : Barbara d'Urso , alla vigilia della nuova stagione di Domenica Live , in una intervista al Messaggero si sfoga contro i detrattori. 'Non mi importa delle critiche anche se a volte mi girano i cog***i ...

Mara Venier presenta la sua Domenica In. Sfida con il passato - Cristina Parodi - e il presente - Barbara D'Urso - . Video : Mara Venier torna ad essere la signora della Domenica. Dal 16 settembre, dopo quattro anni di assenza dalla Rai, la conduttrice veneta sarà infatti nuovamente al timone di Domenica In , per un'...