Balotelli | Io multato perché grasso? Guardate che fisico che ho

Balotelli è una furia : “multato perchè sovrappeso? Chi inventa dovrebbe perdere il lavoro” [FOTO] : Mario Balotelli duro contro gli inventori di fake news che hanno messo in giro la voce di una multa nei suoi confronti da parte del Nizza “Io multato per sovrappeso? Guardate che fisico ho! Mi fa già ridere sentir parlare di sovrappeso. Ora andate a f****o con le vostre c*****e aggiuntive e inventa te. Multato addirittura ora? Chiunque l’abbia scritto è giusto che perda il lavoro“. Mario Balotelli tuona su Instagram dopo ...

Nizza - Balotelli multato per colpa della bilancia : : Come infatti riporta l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport , SuperMario è stato multato dal Nizza a causa dei chili di troppo registrati lo scorso 17 luglio. Quindici, addirittura. 103.7 kg, ...