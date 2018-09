B come Sabato su Rai2 e Radio2 : In studio, a seguire i match giocati tra le 13:30 e le 17.00, ci saranno ospiti del mondo dell'intrattenimento, della musica e del giornalismo, supportati dal prezioso commento tecnico di Marco ...

B come Sabato - la prima puntata in diretta : B Come Sabato | La prima puntata in diretta CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta13.30 | Inizio previsto. B Come Sabato | Anticipazioni prima puntata Nuovo appuntamento e fascia oraria insolita per Rai 2, che "accende" il suo Sabato pomeriggio con una nuova produzione originale. Si tratta di B Come Sabato, il programma di intrattenimento sportivo dedicato al campionato di calcio della Serie B che di cui seguiremo la prima puntata in ...

B come Sabato : al via il nuovo sabato pomeriggio di Rai 2. Ecco tutti gli ospiti : B come sabato Debutta su Rai 2 B come sabato, il nuovo programma che, tra calcio e intrattenimento, seguirà più da vicino durante la stagione le partite di Serie B, ma anche l’anticipo di Serie A delle 15.00 (oggi c’è Inter-Parma), alcuni incontri dei campionati minori e altre discipline sportive, da quelle più popolari a quelle più inesplorate. In diretta dalla sede Rai di Napoli, ogni sabato a partire dalle 13.30, conducono Andrea ...

ANDREA DELOGU/ "I miei genitori hanno sconfitto la droga. La tv? È arrivata a 13 anni" (B come sabato) : ANDREA DELOGU si racconta prima dello start di B come sabato. Il programma, in onda da oggi su Rai 2, è una striscia dedicata al calcio e agli sport minori.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:27:00 GMT)

B come Sabato - Rai2 inaugura il sabato pomeriggio con il nuovo contenitore calcistico sul campionato cadetto : nuovo appuntamento e fascia oraria insolita per Rai 2, che "accende" il suo sabato pomeriggio con una nuova produzione originale. Si tratta di B Come sabato, il programma di intrattenimento sportivo dedicato al campionato di calcio della Serie B che di cui seguiremo la prima puntata in diretta qui su TvBlog, a partire dalle 13.30.Non solo Serie B. Andrea Delogu e Gabriele Corsi, affiancati dall'autorevole parere tecnico di Marco Mazzocchi ...

#BcomeSabato – Puntata del 15/09/2018 – Il nuovo programma sportivo di Rai 2 - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi. : Prima Puntata per B come Sabato, il nuovo programma di sport e varietà che, da oggi alle 13:30, accompagnerà gli spettatori di Rai 2 (appassionati e non solo) in un viaggio nella provincia italiana, tra manifestazioni ed eventi. Un nuovo appuntamento, in diretta da Napoli, condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi, insieme ad un ricchissimo cast. B COME SABATO | Il programma B come Sabato sarà […] L'articolo #BcomeSabato – ...

B come Sabato - Andrea Delogu ci mostra lo studio in anteprima (VIDEO) : "Sono felice e agitata per questo debutto: tanta tensione e tanta voglia di non deludere" così Andrea Delogu alla vigilia della prima di B come Sabato, che la vedrà alla conduzione da domani, Sabato 15 settembre, dalle 13.30 alle 17.00 al fianco di Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e Gigi e Ross. E' proprio lei a farci da guida d'eccezione nel tour dello studio, disegnato dalla scenografa Tiziana Fiorillo e allestito a tempo di record - ...

MotoGP oggi (sabato 8 settembre) - GP San Marino 2018 : a che ora cominciano e come vedere in tv le qualifiche a Misano : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di San Marino 2018 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista per andare a comporre la griglia di partenza di domani, con l’incognita meteo sempre dietro l’angolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli si incomincerà con le ultime sessione di prove libere, per passare alle qualifiche del pomeriggio. Chi riuscirà a ...

'B come Sabato' : dal 15 settembre su Rai2 e Radio2 con Delogu e Corsi : Una maniera scanzonata e divertente per esaltare la parte gioiosa dello sport, che prima di tutto è un momento di incontro sia per chi lo pratica, che per coloro che ne sono spettatori. La versione ...

B come Sabato : il nuovo programma di Rai2 sul mondo del calcio e dello sport : Andrea Delogu e Gabriele Corsi saranno alla guida del nuovo programma pomeridiano del Sabato di Rai2.

Dal 15 settembre 'B come sabato' - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi su Rai2 e RaiRadio2 : Saranno i Campioni stessi a spiegare ad Andrea e Gabriele le regole del loro sport e a raccontare le loro vite, oltre a sfidare i vari ospiti in una serie di divertenti e improbabili competizioni. Ad ...

Gabriele Corsi a Blogo - tra B come Sabato - Reazione a catena e (forse) Affari tuoi (VIDEO) : Nuova avventura televisiva per Gabriele Corsi, sempre più impegnato sul piccolo schermo negli ultimi tempi. Il componente del Trio Medusa, infatti, sarà il conduttore di B come Sabato, il programma che debutterà su Rai2 a partire da Sabato 15 settembre. Al suo fianco Andrea Delogu e Marco Mazzocchi (video intervista Blogo). B come Sabato, nuovo programma Rai2: conferenza stampa prosegui la ...

Al via “B come Sabato” : il racconto delle città della Serie BKT : A partire da questa stagione la Serie BKT è diventata parte integrante dell’offerta Rai con la trasmissione dell’anticipo del venerdì sera. L’emittente di Stato ha così deciso di inserire in palinsesto un altro interessante approfondimento legato al campionato cadetto: “B come Sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi […] L'articolo Al via “B come ...

B come Sabato - nuovo programma Rai2 : conferenza stampa : conferenza stampa LIVE | CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in Viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione di B come Sabato, il nuovo programma di Rai2 in onda in diretta da Napoli ogni Sabato pomeriggio, a partire dal 15 settembre alle ore 13.30, per raccontare il lato più umano del calcio e il folclore della provincia italiana. In primo piano il campionato di Serie B. prosegui la letturaB come ...