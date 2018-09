Autonomie | Martina | governo diviso | ripartire da intesa Gentiloni

calcioweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018) Roma, 15 set. (AdnKronos) – ‘Sull’autonomia Lega e Cinque Stelle sono divisi e il conto lo pagheranno prima di tutto i territori come il nordest. Stanno tradendo il Veneto. Hanno giocato alla propaganda e ora che c’è da governare non prendono nessun impegno certo. Se fossero seri dovrebberodall’già siglata tra le regioni e il”. Così il segretario del Partito democratico, Maurizio, in una intervista a Il Gazzettino.‘Attenzione -prosegue- a non far diventare le regioni dei nuovi pachidermi burocratici. Molto meglio concentrarsi sulle materie centrali dello sviluppo territoriale. I fabbisogni standard sono la strada giusta. Invece la richiesta di trattenere 9/10 delle tasse è pura propaganda”. Secondo il segretario dem, ‘la smania di potere di Lega e Cinque stelle non potrà ...