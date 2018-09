Aumenta la fame nel mondo | tra le cause il cambiamento climatico

wired

(Di sabato 15 settembre 2018) Non stiamo sconfiggendo lanel, tutt’altro: nell’ultimo anno le persone che soffrono per la mancanza di cibo sono 821 milioni. L’11% della popolazione mondiale, o una persona su nove o, ancora, più della popolazione dell’intera Europa (743 milioni). Anziché migliorare, le cose vanno sempre peggio. Basti pensare che solo negli ultimi tre anni le condizioni sono tornate le stesse di dieci anni fa: rispetto al 2014, le persone che non hanno cibo a sufficienza e che rimangono giorni interi senza un pasto sonote più o meno dappertutto eccetto che in Nord America ed Europa. Una regressione massiccia e preoccupante, che ci dà il polso di quanto sia necessario fare di più, e più in fretta. L’agenda degli obiettivi globali delle Nazioni unite era tesa a eradicare questa piaga entro il 2030. Purtroppo dinanzi a questo quadro è difficile immaginare un successo. Le persone ...