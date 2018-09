Arezzo | a 10 anni scappa con i fratellini per sfuggire ai maltrattamenti dei genitori

Arezzo - a dieci anni scappa di casa con i due fratellini per sfuggire ai maltrattamenti : Il padre e la madre dei tre bambini, una coppia di origine nigeriana che vive ad Arezzo , sono stati denunciati dalla polizia che ha provveduto anche a collocare i tre minori, il più piccolo ha 6 anni , in una struttura protetta.

A 10 anni scappa con i due fratellini più piccoli per sfuggire ai maltrattamenti dei genitori. Succede ad Arezzo : A dieci anni è scappato di casa con i due fratellini più piccoli, per sfuggire ai maltrattamenti che sarebbe stati loro inflitti dai genitori. E' quanto riferito dalla questura di Arezzo che si sta occupando del caso con la squadra mobile. Il padre e la madre dei tre bambini, una coppia di origine nigeriana che vive ad Arezzo, sono stati denunciati dalla polizia che ha provveduto anche a collocare i tre minori, il più ...