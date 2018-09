Archeologia | da Matera una rete per i siti rupestri

meteoweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018) Non solo aspetti religiosi e culturali, ma anche produttivi e residenziali, per approfondire la ricerca sulla civilta’ e suidell’area mediterranea con un lavoro interdisciplinare di esperti. E’ una delle indicazioni e dei progetti emersi nel corso dell’ottavo congresso nazionale dimedievale, conclusosi oggi a(Capitale europea della Cultura per il 2019). Il congresso e’ stato organizzato dalla Societa’ degli archeologi medievalisti italiani (Sami) che ha eletto alla presidenza Paul Arthur, direttore della scuola di specializzazione indell’Universita’ di Lecce. “L’esigenza di saperne di piu’ sul rupestre – ha detto Francesca Sogliani, direttrice della scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Universita’ di Basilicata – stimola la ...