Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra | età | altezza e peso

caffeinamagazine

: Mi dicono della presenza di Andrea Zenga, figlio di Valter, nonché mio concittadino. Mi scuso con tutti, perché no… - Dan_skorpio87 : Mi dicono della presenza di Andrea Zenga, figlio di Valter, nonché mio concittadino. Mi scuso con tutti, perché no… - infoitcultura : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra | chi sono | video -

(Di sabato 15 settembre 2018)è il figlio di Walter, ex portiere di calcio che ha militato anche tra le fila dell’Inter e Roberta Termali, conduttrice tv.è nato nel 1993 a Milano e ha seguito le orme del padre. Come lui, infatti, fa il portiere ma è ancora in serie D. Tra le squadre in cui ha giocato ci sono il Trento e la Sambenedettese. Ha ereditato dal padre passione per il calcio e gioca come portiere, ma sembra che i rapporti tra i due non siano idilliaci: “Lo sento molto poco e non ho un gran rapporto con lui” spiegò tempo fa, “E di consigli o dritte non me ne ha mai dati, nessuna spinta, nessun aiuto, ho dovuto fare tutto da solo. Meglio così, perché se le cose dovessero andarmi bene potrò ringraziare solo me stesso”. Sono molti i punti in comune con Walter, partendo dall’aspetto fisico che lo ricorda molto.ha un grande legame con la ...