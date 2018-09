Anche Mattarella al 58 o Salone nautico

Mattarella : nessuno è sopra la legge - neAnche i politici : I giudici legittimati dalla Costituzione, devono seguire le regole, che valgono per tutti, politici compresi, il senso dell'intervento derl Presidente. Salvini: 'ha ragione ho rispettato la legge e ...

Mattarella : «Leggi e regole valgono Anche per i politici». Salvini : «io vado avanti» : Il capo dello stato parlando alla Camera per il centenario della nascita di Scalfaro: «Nessun cittadino è al di sopra»

Mattarella : «Nessun cittadino è al di sopra della legge - neAnche i politici» : Le parole del Capo dello Stato in occasione della commemorazione di Oscar Luigi Scalfaro e dopo le polemiche scatenate da Salvini sul caso della nave Diciotti. Il vicepremier: «Ho chiuso i porti nel rispetto della legge»

Mattarella riprende Salvini : “Nessuno sopra la legge - nAnche lui!” Salvini risponde su Twitter : Botta e risposta Mattarella-Salvini, ‘Nessuno sopra la legge’. Ministro ‘L’ho rispettata’ “Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e le sue regole“. Così il presidente Sergio Mattarella alla Camera ...

Mattarella : 'Leggi e regole valgono per tutti - Anche per i politici' Salvini : 'Indagatemi - vado avanti' : ...nei confronti di chicchessia - ha aggiunto il presidente della Repubblica - Ma non si deve neppure dare l'impressione che in questa opera vi possa essere la contaminazione di una ragione politica '. ...

Mattarella : «La legge e le regole valgono per tutti - Anche per i politici» : Il capo dello stato parlando alla Camera per il centenario della nascita di Scalfaro: «Nessun cittadino è al di sopra»

Mattarella : leggi valgono per tutti - Anche per i politici : Roma, 12 set., askanews, - Le leggi e le regole 'valgono per tutti, senza area di privilegio per nessuno, neppure se investito da pubbliche funzioni, neppure per i politici. Nessun cittadino è al di ...

Mattarella : "La legge vale per tutti - Anche per i politici" : "Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, parlando alla Camera alla cerimonia per il centenario della nascita di Oscar Luigi Scalfaro, ha tenuto a sottolineare che "nessun cittadino ...

Mattarella : “Nessun cittadino al di sopra della legge. NeAnche cariche pubbliche. Magistrati legittimati da Costituzione” : “Nessun cittadino è al di sopra della legge. Nemmeno cariche pubbliche. Magistrati legittimati da Costituzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Nel nostro ordinamento – ha aggiunto – non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della ...

Mattarella : "Nessuno al di sopra della legge - neAnche i politici" : Davanti al rispetto della legge non esistono "aree di privilegio per nessuno, neppure se ricopre una funzione pubblica, neppure per i politici, perché nessun cittadino è al di sopra della legge. Il rispetto delle regole è essenziale". Ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia in ricordo della nascita di Oscar Luigi Scalfaro, sottolineando, però che i magistrati non devono fare ...

Mattarella striglia Salvini : “La legge e le regole valgono per tutti - Anche per i politici” : «Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici. Perché nessun cittadino è al di sopra della legge». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un messaggio a Ma...

Domani Italia-Giappone apre i Mondiali - Al Foro Italico Anche il Presidente della Repubblica Mattarella : Una gara di pallavolo all'aperto? Per noi è una cosa nuova, ma siamo felici perché rende il nostro sport sempre più spettacolare". Masahiro Yanagida " capitano Giappone: "Affronteremo dei grandi ...

Bari - i magistrati a Mattarella - Csm e Bonafede : “Senza sede paralisi indagini - Anche quelle sulla mafia foggiana” : “Date una sede oppure sarà paralisi nelle indagini, anche quelle riguardanti la mafia foggiana, un’emergenza nazionale”. È il cuore della lettera inviata dai magistrati di Bari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Csm e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La nota, scritta al termine di un’assemblea dei pubblici ministeri convocata dal procuratore capo Giuseppe Volpe, ripercorre i problemi legati ...

GAETANO GIFUNI È MORTO/ Fu Anche ministro per 3 mesi : poi al suo posto arrivò Sergio Mattarella.. : Se ne va GAETANO GIFUNI, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:26:00 GMT)