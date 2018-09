Ancelotti | ' Insigne il migliore La vittoria ci ha guarito dal ' raffreddore' di Genova'

Napoli - Ancelotti bacia Insigne : 'Ha grande qualità. Non siamo malati' : ROMA - Nessuna crisi, solo un passaggio a vuoto. Il Napoli dimentica la sconfitta contro la Samp al Ferraris grazie a una prestazione solida contro la Fiorentina, sconfitta per 1-0 con la rete di ...

Napoli-Fiorentina - Insigne cambia ruolo e fa 50 : 'Spero di essere il preferito di Ancelotti' : Le parole nel post partita Tanta gioia per Insigne, che al termine della gara da lui decisa contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Sostituito sul finale, l'attaccante ha ...

Napoli - Ancelotti : 'Insigne è stato il migliore in campo. Malati dopo Genova? No - solo un raffreddore' : L'allenatore azzurro, soddisfatto, ha commentato il match a Sky Sport: "Abbiamo fatto la partita che volevamo, anche se non a ritmi alti e ad un livello eccezionale: sin da subito abbiamo messo in ...

Napoli - Ancelotti : "Noi malati? Macché - a Genova solo un raffreddore. E che bravo Insigne" : ... ma soprattutto, non ci sta a sentir parlare di "malato guarito": " Non eravamo malati - sottolinea ai microfoni di Sky Sport -. A Genova con la Sampdoria abbiamo preso solo un raffreddore". insigne ...

Insigne aiuta Ancelotti : il Napoli stende la Fiorentina : Carlo Ancelotti vince in un San Paolo semivuoto. Il suo Napoli soffre ma supera una buona Fiorentina. Decide Lorenzo Insigne,

Napoli-Fiorentina 1-0 : Insigne regala il successo ad Ancelotti : Finisce 1-0 l'anticipo della quarta giornata di Serie A tra Napoli e Fiorentina allo stadio San Paolo. Ci pensa un gol di Insigne al 79' , tiro ad incrociare che passa tra le gambe di Pezzella e non ...

De Laurentiis : 'Ancelotti a vita. Napoli in Champions a Bari. Stadio nuovo in due anni. Insigne? Via per 200 milioni' : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi. Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport ha parlato degli Azzurri, della Champions che potrebbe essere giocata a Bari, del San Paolo e ha affrontato tanti altri argomenti: 'Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ...

Napoli - Insigne esalta Ancelotti : Milik è l'arma in più : Solito modulo ma concetti nuovi. Il tecnico si affida all'estro del suo talentino, ma la difesa preoccupa

Highlights Lazio-Napoli 1-2 - Milik e Insigne fanno sorridere Ancelotti : ” Faremo bene” : Lazio-Napoli 1-2- Finisce 2-1 in favore del Napoli il secondo anticipo della 1^ giornata di Serie A. Lazio in vantaggio con un gran gol di Ciro Immobile, pareggio di Milik e gol decisivo di Insigne. Primi tre punti per Ancelotti, il quale a fine gara è apparso sereno e pronto a coltivare il sogno tricolore […] L'articolo Highlights Lazio-Napoli 1-2, Milik e Insigne fanno sorridere Ancelotti: ” Faremo bene” proviene da Serie A ...

Il sogno scudetto e la guida di Ancelotti - Insigne sprizza felicità dopo la vittoria del Napoli : e sull’infortunio… : Insigne esprime la sua felicità dopo il successo del Napoli sulla Lazio nella prima partita di campionato: l’esterno partenopeo rassicura anche sul suo infortunio Buona la prima per il Napoli che inaugura la sua prima partita di Serie A, targata Ancelotti, con un successo (seppur senza convincere). Molto contento l’autore del gol vittoria, Lorenzo Insigne, che ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua felicità: “noi ...

Meraviglia Napoli - la squadra di Ancelotti è uno spettacolo : Insigne inventa - Milik è rinato - Lazio ko ma che convince [FOTO e VIDEO] : 1/12 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Milik & Insigne - Ancelotti gode : il nuovo Napoli ribalta la Lazio : Nove anni dopo, Carlo Ancelotti torna in Italia e lo fa sulla panchina del Napoli: debutto subito ostico, nella tana della Lazio, all'Olimpico di Roma, nella prima partita della Serie A trasmessa...

Napoli - Insigne sfida la Juve : 'Ancelotti guida scudetto - pronti con tutti' : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'Questi 10 giorni saranno importanti per la nostra preparazione e per arrivare al meglio ad inizio campionato. Ci aspettano tre sfide difficilissime, cercheremo di scendere in campo e ...