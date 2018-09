Amy Adams e i demoni del passato

«Sharp Objects» : su Sky Atlantic la miniserie con Amy Adams - : Il thriller Inizia come la più tradizionale delle detective story: in seguito a una serie di omicidi, un poliziotto, un detective e una reporter di cronaca di cronaca nera, si mettono a indagare sui ...

Sharp Objects conquista gli Usa e sbarca su Sky Atlantic : Amy Adams e Jean-Marc Vallée firmano un successo storico per HBO : Sharp Objects è sicuramente uno dei successi di questo scorcio di stagione e non solo. HBO ha scelto Amy Adams come protagonista di questo nuovo dramma e a mettere il sigillo è stato Jean-Marc Vallè, regista di Big Little Lies sempre per la stessa rete. L'esordio della serie è stato un vero e proprio successo riuscendo a portare a casa importanti ascolti ed equiparandosi all'esordio di Westworld nel 2016. La rete gongola ma i fan un po' meno e ...

Sharp Objects - nessuna seconda stagione per la serie con Amy Adams : Brutte notizie per i fan di Sharp Objects , il thriller estivo della HBO in onda in America dallo scorso 8 luglio, e in arrivo qui in Italia il prossimo autunno,. A quanto pare non è prevista una ...

Amy Adams : «Vola con me» : L’articolo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola dall’11 luglio Quando il viso sorridente di Amy Adams, che oggi ha 43 anni, ha cominciato a comparire in diversi film importanti, il pubblico l’ha notata subito. Nel 2002 affascinava Leonardo DiCaprio, truffatore improvvisato in Prova a prendermi di Spielberg. Cinque anni dopo, milioni di persone hanno amato la sua principessa che dall’animazione passa alla realtà in Come ...