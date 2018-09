Allo stadio "Bernicchi" festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 ... : ... insieme alla presidente della cooperativa Asad Liana Cicchi , che hanno ulteriormente sottolineato con la propria presenza la vicinanza dell'amministrazione comunale e del mondo della cooperazione ...

Borriello sullo Stadio San Paolo - "Esterrefatto" / L'assessore Allo sport di Napoli svela tutta la verità : L'assessore allo sport del Comune di Napoli si pronuncia sulla questione legata allo Stadio San Paolo e svela anche qualche particolare in più su quella che sarà la stagione degli azzurri.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 00:05:00 GMT)

La Spal potrà giocare Allo stadio ‘Mazza’ : E’ ufficiale: sarà lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, lunedì sera, ad ospitare la partita Spal-Atalanta valida per la quarta giornata di campionato. Il pass sull’agibilità e conformità dell’impianto, al termine di un’imponente opera di ristrutturazione, è arrivato in giornata. Ricevuto il parere positivo dalla Commissione impianti sportivi, la Federcalcio ha concesso il via libera. Dopo aver giocato sul neutro di ...

Roma - PAllotta : ‘Se salta il progetto stadio me ne vado’ : Il progetto della Roma relativamente alla costruzione del nuovo stadio fatica a vedere luce. Le delibere comunali sono state approvate ma senza l’ok sulla variazione del piano regolatore non si potrà iniziare nessun iter per la costruzione. L’inchiesta denominata stadio Capitale intorno all’area di Tor Di Valle ha frenato non poco, nei tempi e nel merito, la conclusione della tortuosa strada burocratica. La Roma inizia ad ...

Sabato Allo stadio "Bernicchi" in scena "quadramentale" : torneo di calcio a otto per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni ... : ... nel rimarcare che "in questo territorio è stata costruita negli anni una rete di sostegno importante in un contesto di sofferenza per le famiglie" e che "insieme al mondo della cooperazione sociale, ...

Samp-Fiorentina - i tifosi blucerchiati non andranno Allo stadio : Genova - A una settimana da Sampdoria-Fiorentina e dalle polemiche che stanno accompagnando l'orario di inizio del recupero di mercoledì prossimo, le 17,, Gruppi della Sud e Federclubs hanno preso una ...

Melissa Satta fa un appello ai tifosi del Sassuolo : “tifosi abbonatevi - Allo stadio ci siamo io e la Nargi” [FOTO] : 1/21 ...

Sassuolo - Melissa Satta : "Tifosi abbonatevi - Allo stadio ci siamo io e la Nargi" : Kevin mi ha detto che è il più forte del mondo davvero e di lui mi fido. Io domenica sarò a Torino. Mi piace fare le trasferte, sono già andata a Cagliari. Ma andrò pure in casa. Ci siamo io e ...

Crotone - il 16 ottobre Allo stadio Ezio Scida “Italia – Portogallo” Under 20 : Lo Stadio Ezio Scida è idoneo per qualsiasi competizione calcistica, anche per le partite della Nazionale. La conferma che lo

Stadio Ferraris - c’è distanza tra la richiesta del comune e l’idea dei club : stAllo totale : Stadio Ferraris al centro di un dibattito acceso tra Sampdoria, Genoa ed il comune di Genova che ha indetto un’asta Attorno allo Stadio Ferraris sembra esserci una situazione di stallo difficilmente sbloccabile in tempi brevi. La base d’asta fissata dal comune per il 17 di ottobre sarà di 16 milioni e 578 mila euro, una cifra decisamente alta rispetto alle idee di Sampdoria e Genoa. “Secondo noi quell’importo è eccessivo. Vedremo se ...

Memento : Allo stadio di Domiziano - fino al 4 ottobre - le opere di Rabarama : Grande partecipazione e successo per il vernissage a Roma dell’artista di fama internazionale, con opere che riconducono il fruitore nel passato per poter capire il presente e determinare il futuro. Roma – Con un percorso che va dall’inizio della sua ricerca artistica all’attuale momento creativo, Paola Epifani, in arte Rabarama, propone fino al 4 ottobre a Roma, allo Stadio di Domiziano, un numero importante di sue sculture e tele, anche ...

La fortuna ha abbandonato José Mourinho - Allo stadio rimedia una figuraccia in diretta tv. Ecco cosa ha combinato : A Wembley per seguire la partita di Nations League tra Inghilterra e Spagna, José Mourinho scavalca il cordone che delimita l’area vip ma non prende bene le misure e capitombola a terra L'articolo La fortuna ha abbandonato José Mourinho, allo stadio rimedia una figuraccia in diretta tv. Ecco cosa ha combinato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter - osservatori Allo stadio per Francia-Olanda : de Ligt nel mirino (RUMORS) : Una giovane Olanda in fase di ricostruzione. La prima di Nations League non è andata bene per gli orange, sconfitti in casa della Francia [VIDEO], ma era un pur sempre una partita sul terreno della nazionale più forte del mondo. Tanti i giocatori in maglia arancione che fanno gola a club italiani e tra questi anche l'Inter che avrebbe mandato i propri osservatori a Saint Denis per visionare alcuni tra i talenti olandesi più Interessanti. Quali? ...

Longines Global Champions - chiusura Allo stadio dei Marmi con la vittoria di Bruynseels : L'evento clou della quattro giorni capitolina è stato distribuito in oltre 90 paesi del mondo registrando la presenza di ben 116 testate accreditate tra radio, tv, agenzie, carta stampata e ...