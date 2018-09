Allegri tifa per il suo gioiello | “il Fifa Best Player? Va dato a Cristiano Ronaldo”

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018)Ronaldo duellerà ancora con Modric per il, Massimilianoha il suo personale favorito “A chi assegnerei il? A Ronaldo. Per quello che ha fatto l’anno scorso, senza nulla togliere a Modric, il premio lo meriterebbe assolutamente Ronaldo“. Il tecnico della Juventus, Massimilianoparla così di Cr7 in attesa che segni in Serie A. “Non mi aspetto né più né meno di quello che ha fatto nelle prime tre partite. Bisogna essere un po’ fatalisti, nelle prime gare ha tirato tanto e non ha trovato il gol. Tutti aspettavanoRonaldo e ha segnato Mario. Ha lavorato bene e domani credo si sbloccherà e farà gol“, ha aggiunto il tecnico bianconero che domani vuole i tre punti con il Sassuolo. “Bisogna vincere domani così siamo più sereni e arriviamo a Valencia nel modo migliore. Chi ha ...