Allarme per il panda rosso | nel mondo solo 2 500 Ecco dieci cose da sapere sulla

“Allarme blackout”. Morto a 14 anni per un ‘gioco’ : come hanno trovato Igor : “Fortissimo scalatore quattordicenne, esuberante e fisicamente una vera e propria forza della natura”. Così il gruppo di arrampicatori I Ragni di Lecco ricorda Igor Maj, il ragazzino che il 6 settembre è stato trovato Morto soffocato nella camera dell’appartamento dove viveva con la famiglia, in via Corsica. Il 14enne, appassionato di scalate come il padre, era appeso a una corda da roccia, circostanza che in una prima ...

SALVINI : "Allarme TUBERCOLOSI IN ITALIA PER INVASIONE SENZA REGOLE"/ Vicenza - la smentita della Prefettura : Da Vicenza scatta l'allarme TUBERCOLOSI in tutta l'ITALIA. Un immigrato malato è scappato dal centro di accoglienza. È stata lanciata l'allerta dal Presidente del consiglio reigonale.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Allarme di Confindustria : per il ponte tempi lunghi : "Il ponte non lo farà Autostrade. Il governo è compatto". Compatto nel mettere la pietra tombale sul capitolo ricostruzione del Morandi di Genova, per bocca del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Già oggi in consiglio dei ministri potrebbe arrivare il via libera al decreto per Genova che tra gli altri punti mira a escludere la concessionaria dalla realizzazione della nuova opera, tramite un affidamento diretto dei lavori a ...

Inter - nessun Allarme per il rinnovo del contratto di Skriniar : Oltre a guardare al futuro, l'Inter deve pensare al presente e ai calciatori attualmente in rosa provando a blindare quelli più forti e rappresentativi. Tra questi c'è sicuramente il difensore sloveno Milan Skriniar; il difensore, arrivato la scorsa stagione dalla Sampdoria, è stato protagonista di un'ottima stagione con la maglia del club meneghino e il suo valore è salito a dismisura, cosa che ha portato anche l'attenzione su di lui da parte ...

Salvini : 'Allarme tubercolosi per invasione renza regole' - ma viene smentito da esperto : Matteo Salvini non abbandona la sua politica sull'immigrazione. Ribadisce con fermezza la necessità di regolamentare sbarchi e arrivi di migranti. Lo fa nel momento in cui si trova a commentare, attraverso il suo profilo Facebook, la notizia che un immigrato malato di tubercolosi è fuggito dall'hotel Virginia di Sandrigo che oggi è un centro di accoglienza per profughi. In provincia di Vicenza, tra l'altro, ci sarebbe un campanello d'Allarme ...

Allarme tra Filippine - Cina e Hong Kong : supertifone Mangkhut in arrivo - e' piu' forte di Florence : Ciclone tropicale Mangkhut ad un passo dalle coste asiatiche. Altro disastro in arrivo oltre Florence. La stagione degli uragani sta per entrare nel vivo sia nell'Atlantico che nel Pacifico : due...

Salvini : "Con l'invasione la tubercolosi è tornata a diffondersi". Ma l'esperto lo smentisce : "In Italia nessun Allarme Tbc da immigrati" : "Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli Italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di DISASTRI e di invasione senza regole e senza controlli". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'allarme lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto ...

Pil : Allarme Sangalli - persi 2.000 euro pro capite in 10 anni : Gli italiani negli ultimi 10 anni hanno perso circa 2.000 euro di Pil pro capite . A lanciare l'allarme è stato oggi il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli commentando i dati del rapporto '...

Allarme burnout per i medici : così l'eccessivo carico di lavoro aumenta il rischio clinico : Si stima che, nel mondo, circa 98mila pazienti muoiano ogni anno in ospedale a causa di errori medici prevenibili. La maggior parte di questi errori sono conseguenza di processi o condizioni difettose del sistema e tra ...

L'Onu invia ispettori in Italia per Allarme violenza contro rom e stranieri : L'Onu ha deciso di scendere in campo in Italia per contrastare, a loro dire, l'ondata di razzismo che sta prendendo piede nel Paese. "In Italia razzismo e violenza, invieremo personale" dichiara l'alto commissario per i diritti umani, oltre a criticare la scelta del governo Italiano di chiudere i porti alle Ong. ispettori Onu saranno inviati nel nostro Paese Michelle Bachelet, commissario europeo, vuole inviare in Italia del personale Onu per ...

Clima - l'Allarme del segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Allarme per il vaiolo delle scimmie : primo caso registrato in Europa : Allarme nel Regno Unito per il primo caso di vaiolo delle scimmie, in un paziente proveniente dalla Nigeria: secondo i media britannici, si tratta del primo caso registrato finora in Europa. La rara malattia virale sarebbe stata rilevata sabato scorso in un ufficiale della Marina nigeriana di stanza presso una base navale in Cornovaglia. Gli esperti di Public Health England ritengono che l’uomo abbia contratto il virus in Nigeria, prima di ...

Di Maio accelera su stop ad apertura nei festivi e domeniche. Esercenti in Allarme : Il ddl della maggioranza prevede turnazioni ma abolisce la liberalizzazione dell'orario introdotta dal 'Salva Italia' di Monti - Il governo sta mettendo a punto anche la stretta sulle aperture di ...

L'Allarme di Geert Wilders : "Gli islamici arrivano per dominarci" : Geert Wilders, leader dell'ultradestra olandese, torna a far parlare di sé dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove ha incontrato anche il vicepremier Matteo Salvini. Il politico olandese ha parlato al Corriere della Sera della sua idea di Europa. Un continente che, a suo dire, deve avere una "cultura dominante" in cui bisogna contrastare quella che Wilders definisce "l'islamizzazione". "Devi avere una cultura dominante. Sono contro la Ue e ...