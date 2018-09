Allarme alga tossica nelle Marche | vietato fare il bagno e mangiare cozze e vongole

fanpage

: #Ancona, prosegue l'allarme sulla spiaggia di Portonovo: 'Bagni vietati' - qn_carlino : #Ancona, prosegue l'allarme sulla spiaggia di Portonovo: 'Bagni vietati' -

(Di sabato 15 settembre 2018)sulle spiagge di Portonovo, in provincia di Ancona. L'amministrazione comunale ha dovuto vietare la balneazione e il consumo di molluschi e ricci di mare per evitare rischi per la salute umana. Lo stesso provvedimento era stato già presozone di Passetto e quella di Pietralacroce Scalaccia.