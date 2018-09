Al Bano e l’ennesimo dietrofront | «Non mi ritirerò mai» Chi si ritira è la figlia

davidemaggio

: Al Bano e Cristel Carrisi a Verissimo ,Al Bano e l’ennesimo dietrofront: Non mi ritirerò mai: - Anhxtanh1702 : Al Bano e Cristel Carrisi a Verissimo ,Al Bano e l’ennesimo dietrofront: Non mi ritirerò mai: -

(Di sabato 15 settembre 2018) Ale Cristel Carrisi a Verissimo “Il 31 dicembre del 2018 mi piacerebbe fare un concerto e chiudere in bellezza la mia carriera artistica”. Al, meno di un anno fa, annunciava così a Porta a Porta il suo ritiro dalle scene. Succede, però, che quella data -fissata come ultima tappa di una vita professionale lunga più di 50 anni- si avvicini sempre più e, dopo ripetute conferme e smentite, parlare oggi di semplice pausa è decisamente più realistico. “Ho detto e lo confermo che il 31 dicembre farò un ultimo concerto in Polonia e poi mi prenderò due, tre mesi di pausa per rivedere il mio corpo e tutte le cose che vanno riviste, perché nonostante i due incidenti che ho avuto siano stati superati bene, non lo sono del tutto. Sarà una pausa forzata su consiglio di alcuni amici medici, ma non mimai“ ha dichiarato l’artista di Cellino San Marco ...