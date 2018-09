AHS 8×02 | inizia il vero Inferno VIDEO

ilnotiziangolo

(Di sabato 15 settembre 2018) AHS 8×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv apocalittica andrà in onda sulla FX mercoledì, 19 settembre 2018, col titolo “The Morning After”. Dovremo aspettarci ancora molto da American Horror Story 8, soprattutto per quanto riguarda i personaggi finiti nelle mani della diabolica padrona di casa durante la premiere. La trama di AHS 8×02 non è ancora stata rilasciata, ma abbiamo il promo! AHS 8×02 trama e teorie sulle anticipazioni In attesa di sapere con certezza che cosa ci riserverà il ritorno in tv, lo show ci prepara già al peggio. Nel corso del pilot abbiamo scoperto che cosa è accaduto all’umanità e quali sono le minacce pronte ad agire. Non si tratta infatti di incursioni solo esterne, dietro cui possiamo immaginare ci sia persino il governo, ma anche e soprattutto di quelle interne. Chi ha avuto la sfortuna di chiedere ...