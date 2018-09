“Ahhh | beccata!” Meghan Markle | scoperto il trucchetto che usa in pubblico Con Harry

caffeinamagazine

(Di sabato 15 settembre 2018) Ci siamo stancati persino a ribadirlo, ma è la pura verità: ogni gesto, ogni mossa, ogni look difiniscono sotto i riflettori. Niente passa inosservato e, molte volte, è così che vengono fuori certi gossip. Come uno degli ultimi, quello della sospetta gravidanza della duchessa di Sussex. In realtà se ne parla da mesi, già prima del famoso royal wedding dello scorso 19 maggio, ma ora le voci si sono fatte insistenti. Questo perché a uno degli ultimi eventi pubblici laha sfoggiato un abito, bellissimo, color bluette e firmato dallo stilista taiwanese Jason Wu, che, sempre che non sia vera la dolce attesa, le ha giocato un brutto scherzo. Il vestito in questione era infatti caratterizzato da un gioco di pieghe sul davanti che in certi scatti hanno reso il suo ventre più rotondo, come hanno fatto notare diversi utenti di Twitter e alcuni tabloid, che hanno ...