Agricoltore morto a 63 anni | si era appena comprato la Ferrari

Si ribalta trattore - morto schiacciato Agricoltore di 78 anni : Chieti - Un uomo di 79 anni è morto questa mattina nelle campagne di località Bosco Motticce a San Salvo, ai confini con Montenero di Bisaccia (Campobasso). L' agricoltore era nel suo possedimento e stava lavorando per la vendemmia a bordo di un trattore , quando il mezzo si è capovolto e lo ha travolto. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e all'eliambulanza, sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la ...

Agricoltore incornato dal toro killer : colpito alle spalle - è morto dissanguato sotto gli occhi dell’amico : Una storia incredibile e una reazione, quella dell’animale di grossa taglia, che ha sorpreso la vittima e non gli ha dato scampo, nonostante le grida e i tentativi di fermare il toro impazzito. Succede in Italia, precisamente in Toscana, a Riparbella (Pisa) dove un Agricoltore di 66 anni è stato incornato da un toro di sua proprietà mentre stava pulendo il recinto dei bovini, dove si trovavano le mucche e, appunto, il toro killer, che mai ...