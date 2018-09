Addio alla sòra Maria giallorossa

Maria Sensi è morta/ Addio alla moglie dell'ex presidente della Roma. Totti : "ti porterò nel cuore" : E' morta Maria Sensi, moglie dell'ex presidente della Roma, Franco: aveva 75 anni, l'annuncio da parte della figlia Rosella. I messaggi di Totti e De Rossi.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:40:00 GMT)

Maria Sensi - Addio alla mamma della Roma tricolore. 'Mancherai a tutti' : Con lei finisce un mondo '. Maria Sensi è stata qualcosa di più di una 'first lady' della Roma per 18 anni. Ne ha rappresentato anche la testa , consigliando i suoi presidenti, e il cuore , ...

Volkswagen - Addio al Maggiolino : stop alla produzione nel 2019 : La Volkswagen manda in pensione il Maggiolino. La produzione nell'impianto di Puebla, in Messico, l'unico nel mondo rimasto a produrre il New Beetle, si fermerà nel luglio 2019. La decisione di interrompere la produzione dell'auto icona della Volkswagen è legata al calo delle vendite e alla necessità della casa produttrice di snellire la gamma di prodotti concentrandosi in questo modo sulle nuove esigenze dei consumatori. Ma prima di dare il ...

Pirlo : 'Stupito dall'Addio di Bonucci al Milan. Pogba può tornare alla Juve Dybala? Se si allenasse come Ronaldo...' : Allegri lo mette tra i primi tecnici al mondo? 'E' uno dei migliori, con la Juve ha fatto molto bene e vinto tanto: gli manca solo la ciliegina della Champions. E' cresciuto rispetto al primo anno in ...

Raikkonen : "Addio alla Ferrari? Non l'ho deciso io" : "Penso che sappiate già tutto. Cosa volete sapere? E' stato già detto tutto, ma non è stata una decisione mia , l'esito è quello che avete visto". Lo ha detto il finlandese Kimi Raikkonen dopo l' ...

F1 Singapore - Raikkonen : «Non è stata una decisione mia l'Addio alla Ferrari» : Singapore - Kimi Raikkonen ha catalizzato tutte le attenzioni in conferenza stampa a Singapore, a pochi giorni dal clamoroso annuncio dell'avvicendamento al volante della Ferrari con Leclerc. Il ...

MEGHAN MARKLE/ Il sì a Harry costa caro : Addio alla famiglia e agli amici più intimi : MEGHAN MARKLE, il sì al principe Harry costa caro: la Duchessa del Sussex si è allontanata dalla famiglia e dagli amici storici mentre aumentano i rumors sulla gravidanza.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 06:16:00 GMT)

Day2 - lo spray che "lava e stira" i panni sporchi/ Video - Addio ai mucchi di abiti : svolta dalla Gran Bretagna : Day2, lo spray che "lava e stira" i panni sporchi: l'invenzione "casalinga" che arriva dalla Gran Bretagna destinata a dare una svolta alla vita quotidiana.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:12:00 GMT)

Al Bano conferma il suo Addio alla musica : 'Non canto più' : Nonostante abbia deciso di prendersi una pausa dalla musica, ad agosto si dichiarava già pronto per una nuova avventura nel mondo dello spettacolo: 'A marzo dell'anno prossimo inizierò a girare con ...

Al Bano dice Addio alla musica - l'annuncio a Mattino Cinque : «Non canto più» : ' Non canto più ' . Così Al Bano a Mattino Cinque dice addio alla musica e annuncia che chiuderà la sua carriera il prossimo 31 dicembre. 'È vero, dal 1° gennaio mi fermerò' , afferma alla ...

Al Bano dice Addio alla musica - l'annuncio a Mattino Cinque : 'Non canto più' : 'Non canto più'. Così Al Bano a Mattino Cinque dice addio alla musica e annuncia che chiuderà la sua carriera il prossimo 31 dicembre. 'È vero, dal 1° gennaio mi fermerò', afferma alla trasmissione ...

Al Bano Carrisi conferma l’Addio alla musica : “A fine anno mi ritiro” : Al Bano Carrisi conferma il ritiro dopo l’ultimo concerto a fine anno Al Bano Carrisi chiude la sua brillante carriera musicale a fine dicembre 2018 con un mega concerto. Il cantante lo ha annunciato in una lunga intervista rilasciata a Mattino Cinque, il rotocalco della rete ammiraglia del Biscione condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il buon Carrisi ha in serbo numerosi progetti non solo canori ma anche televisivi: tra ...

EROS RAMAZZOTTI ANNUNCIA L'ALBUM 'VITA CE N'È'/ Video - un nuovo inizio : "Stavo per dire Addio alla musica" : EROS Ramazzoti ha ANNUNCIAto l'uscita del suo nuovo album, Vita ce n'è, prevista per il 23 novembre. Da febbraio, invece, il cantante partirà per il suo tour mondiale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:07:00 GMT)

Leone d’oro 2018 non distribuito in sala. Scacco matto di Netflix : Addio alla centralità della sala cinematografica : È l’inizio della fine. Netflix vince il Festival di Venezia e decreta la fine di un’epoca. Un film, sempre che ancora esista un’identità specifica ad accompagnare questa parola e il concetto che ha veicolato per oltre cento anni, viene ufficialmente slegato dal rapporto esclusivo della sua visione in sala. La frittata è fatta. Altro che il sonoro che subentra al muto. O la quisquilia del colore al posto del bianco e nero. addio “centralità” ...