Abbiamo un problema con la parola “gaffe”

Parma - l’annuncio di Faggiano : “Abbiamo qualche problema con la lista da presentare alla Lega…” : Parma, il ds Faggiano ha rivelato qualche piccolo intoppo in merito alla lista da presentare alla Lega Serie A per il campionato Il ds del Parma Faggiano, ha svelato in conferenza stampa qualche piccolo problemino relativo alla lista da presentare per la Serie A dopo il calciomercato. “Prima di presentare i nuovi ragazzi, vorrei precisare alcune situazioni. Le liste si costruiscono con 17 Over, 4 giocatori cresciuti nei settori ...