Abbiamo scoperto tre nuove specie di “pesci lumaca”

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Luigi tronisti : "Quando lo Abbiamo scoperto..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni insieme sul trono: qual è stata la loro reazione a questa scoperta?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:05:00 GMT)

F1 - lo stratega della Mercedes esce allo scoperto : “ecco cosa Abbiamo dovuto fare per battere Raikkonen” : Lo stratega della Mercedes ha svelato il piano che il team campione del mondo ha messo a punto durante la gara per battere Raikkonen E’ servito il piano C alla Mercedes per battere Kimi Raikkonen nel Gp di Monza, gli strateghi del team campione del mondo hanno lavorato duramente durante la gara per avere ragione della Ferrari del finlandese, riuscendo nel proprio intento vista la vittoria di Hamilton. Lapresse A svelare questi attimi ...

Abbiamo scoperto una grande riserva di acqua liquida su Marte : Lo ha annunciato su Science un gruppo di ricercatori italiani: se la scoperta fosse confermata, potrebbe aiutarci a scoprire qualche forma di vita sul pianeta The post Abbiamo scoperto una grande riserva di acqua liquida su Marte appeared first on Il Post.

Abbiamo scoperto 12 nuove lune per Giove : (foto: Giove e Io/Nasa) Un altro primato per il gigante gassoso del nostro Sistema solare: con la scoperta di altre 12 lune che gli orbitano attorno, il totale dei satelliti naturali di Giove sale a ben 79. Un numero davvero enorme secondo gli esperti della Carnegie Institution for Science di Washington (Usa), che nella primavera del 2017 hanno individuato i nuovi satelliti gioviani. Ma non è tutto: delle dodici lune appena trovate ce n’è una ...