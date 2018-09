A Napoli il sì di due fidanzati con sindrome di down Il cardinale Sepe | Il

Napoli - stesa a piazza Mercato : due proiettili finiscono in camera da letto : Alle 4 di notte, in via San Donato, nei pressi di piazza Mercato, una famiglia di residenti incensurati è stata svegliata dal rumore di spari e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'...

Napoli - la camorra apre il fuoco al Rione Traiano : nuova stesa - due colpi in un balcone : Si torna a sparare nel cuore del Rione Traiano. Nella tarda serata di ieri, è stata messa a segno l'ennesima stesa di camorra, stavolta su via Nerva, a Soccavo, dove due dei colpi esplosi...

Napoli - sequestrati due campi da calcio abusivi alle spalle del distributore di benzina : Gli agenti dell'unità operativa San Giovanni della polizia locale hanno riscontrato in viale delle Ville Romane, alle spalle del distributore Erg, lavori edili presumibilmente abusivi. All'atto del ...

Napoli violenta - è morta dopo quattro mesi di agonia la guardia giurata ferita durante una rapina : 'Ucciso due volte' : 'Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto'. È il commento lasciato sui social dal presidente ...

De Laurentiis : 'Ancelotti a vita. Napoli in Champions a Bari. Stadio nuovo in due anni. Insigne? Via per 200 milioni' : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi. Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport ha parlato degli Azzurri, della Champions che potrebbe essere giocata a Bari, del San Paolo e ha affrontato tanti altri argomenti: 'Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ...

Autobus Anm colpisce automobilisti - due feriti nel cuore di Napoli : Un Autobus Anm è finito addosso alle auto che si trovavano sulla sua stessa carreggiata. L' incidente è avvenuto intorno alle 22.30. Il mezzo stava percorrendo via Santa Teresa degli Scalzi quando, ...

Guasti sull'AV Napoli-Firenze - ritardi oltre le due ore. Odissea su un treno fermo nel Lazio : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori dei treni ad alta velocità. Un guasto pomeridiano alla linea fra Orte e Roma si è aggiunto a quello mattutino fra...

Napoli - litiga con la madre e spara due colpi di pistola in strada - denunciato 47enne : È stato identificato l'uomo che, intorno alle 22 di ieri, ha esploso due colpi di arma da fuoco in via Miano, angolo via Regina Margherita, a Secondigliano. Si tratta di un napoletano di 47 anni, già ...

Napoli - il bluff della raccolta differenziata : procedimento disciplinare per i due spazzini infedeli : Avviato procedimento disciplinare per due dipendenti dell?Asia per modalità di lavoro impropria nel conferimento rifiuti. L?errato conferimento è stato ripreso in un video...

Bomba d'acqua su Napoli : strade allagate e disagi - due voli dirottati su Bari : Una Bomba d'acqua su Napoli ed e subito il caos. strade allagate e diasgi in tutta la città, dal centro alla periferia. In via Nuova Poggioreale, ad esempio, la carreggiata s'è...

Picchiò e rapinò turista straniera a Napoli : aveva due identità : aveva picchiato una turista straniera per portarle via la borsa. Hadji Fethi giovedì sera, a Napoli, fu bloccato immediatamente da un carabiniere libero dal servizio. Grazie agli accertamenti eseguiti dal personale dell"Arma, si è scoperto che aveva due identità. L"uomo già era accusato di una rapina consumata a Roma a luglio scorso e di un tentato furto aggravato registrato a Napoli all"inizio di agosto.Algerino, senza fissa dimora, già noto ...