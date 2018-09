A Firenze torna Genius Loci in Santa Croce

A Firenze torna Didacta - la fiera dedicata all'innovazione nella scuola : torna per il secondo anno la fiera Didacta , appuntamento dedicato all'innovazione scolastica e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. ...

A Firenze torna Didacta - la fiera dedicata all'innovazione nella scuola : Torna per il secondo anno la fiera Didacta, appuntamento dedicato all'innovazione scolastica e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. Centonovanta eventi tra workshop immersivi, dibattiti e convegni e oltre 300 ore di formazione si svolgeranno nella Fortezza da Basso di Firenze che per 3 giorni, dal 18 al 20 ottobre, si trasformerà nella capitale europea della scuola ...

Cirk Fantastik! torna alle Cascine : Firenze diventa capitale del circo contemporaneo : Nell'area aperta del parco spettacoli a cappello, laboratori gratuiti per bambini e dopo gli spettacoli serali tanta musica. Accompagna gli chapiteau principali Agorà: la tenda di circo Krom che ...

Tra Pisa e Firenze - Simeone riabbraccia il suo primo amore e torna in Italia per il figlio Giò : A Pisa quel centrocampista pieno di grinta se lo ricordano molto bene, aveva appena vent'anni ma "garra", corsa, pressing, cattiveria e incursioni erano le stesse che lo hanno reso grande in campo ...