A 10 ANNI SCAPPA COI FRATELLINI DAI MALTRATTAMENTI DEI GENITORI Arezzo | ha chiesto aiuto

A 10 ANNI SCAPPA con i due fratellini più piccoli per sfuggire ai maltrattamenti dei genitori. Succede ad Arezzo : A dieci anni è scappato di casa con i due fratellini più piccoli, per sfuggire ai maltrattamenti che sarebbe stati loro inflitti dai genitori. E' quanto riferito dalla questura di Arezzo che si sta occupando del caso con la squadra mobile. Il padre e la madre dei tre bambini, una coppia di origine nigeriana che vive ad Arezzo, sono stati denunciati dalla polizia che ha provveduto anche a collocare i tre minori, il più ...

