A 10 anni prende i fratellini e scappa dai genitori violenti | coppia denunciata | i 3

Giovanni Toti : 'Il piano del Movimento 5 stelle per prendersi la Liguria' : Il sospetto di Giovanni Toti dopo le indiscrezioni sul decreto per Genova è che si voglia 'un commissariamento a 5 stelle della Regione Liguria '. Il governatore azzurro, in una intervista a il ...

Lucio Battisti - vent'anni dopo si prende la Rai : l'impresa epocale aTechetecheté : No, non ci siam scordati di te, Lucio, ma la tua voce continua a riempire la nostra memoria intima, e le tue canzoni a fungere da colonna sonora della nazione. Preferiamo il tuo nome e il tuo volto a ...

Scoprì le stelle pulsar ma il Nobel andò al suo professore : 44 anni dopo - l'astrofisica si prende la sua rivincita : Per la scoperta delle stelle pulsar - merito suo - l'astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell non ricevette alcun premio. Anzi, il Nobel per la Fisica, che le spettava, invece che a lei andò al suo professore. D'altronde lei era solo una studentessa di Cambridge, giovane e per di più donna. Oggi, però, la scienziata si è presa una rivincita: in USA le è stato assegnato lo "Special Breaktrough Prize", un ...

Pensioni - i numeri dell'Inps e le stime : quanto prenderemo dopo 40 anni di lavoro : Nel 2036 un insegnante, dopo quarant'anni di lavoro, incasserà 1.200 euro. Bilancio Inps 2018: entrate 227 miliardi...

Woody Allen si prende una pausa dopo 45 anni : niente film nel 2019 : Il regista interrompe la media record di una pellicola all’anno onorata ininterrottamente per decenni

Woody Allen si prende una pausa : per la prima volta dopo 45 anni nel 2019 non uscirà nessun suo film : Per la prima volta dopo 45 anni, nel 2019 non uscirà nessun film di Woody Allen. A 82 anni, l’eclettico regista americano ha deciso infatti di prendersi una pausa dalla macchina da presa. Se finora era apparso sistematicamente in sala con almeno un film all’ anno, A Rainy Day in New York, il suo 48esimo lavoro che uscirà a fine 2018 interromperà questo record. Difficoltà a reperire finanziamenti o travolto dal movimento ...

Vuelta di Spagna - infinito Valverde : “Don Alejandro” vince a 38 anni a Caminito del Rey - Kwiatkowski si prende la maglia rossa. Nibali perde 4 minuti : Vuelta di Spagna, subito ribaltoni in classifica generale nella seconda tappa: Nibali al limite della classifica, adesso serve un’impresa ma è in Spagna per preparare il Mondiale infinito Alejandro Valverde: “El Imbatido” vince la 2ª tappa della Vuelta di Spagna, la prima in linea, con l’arrivo in salita a Caminito del Rey. Grazie al 38enne del Team Movistar la Vuelta inizia all’insegna dei colori di casa, ...

Grottammare - camion prende fuoco in una galleria sulla A14 : danni e disagi alla circolazione : Inferno di fuoco sulla A14 Bologna-Taranto, dove un camion è esploso all'interno della galleria Castello, al chilometro 300, nei pressi di Grottammare: numerosi i danni, almeno 3 i feriti e forti disagi alla circolazione, dal momento che le operazioni di ripristino dureranno tutto il weekend.Continua a leggere

Raganello - resta grave la bimba di 9 anni. Un altro bambino ricoverato apprende dagli psicologi della morte della mamma : La bambina di 9 anni, vittima della piena del Raganello ricoverata presso la Terapia Intensiva Pediatrica, diretta dal professor Giorgio Conti, della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli ...

Lautaro - compleanno da Toro : a 21 anni vuole già prendersi l'Inter : E a Reggio Emilia se ne è avuta la conferma: Lautaro avrebbe voluto spaccare il mondo, mostrare subito "le corna" di esultanza alla Serie A come biglietto da visita. E invece zero tiri verso la porta ...

'Un sogno che si avvera'. Adriana Volpe in rampa di lancio : a 45 anni - cosa si prende in Rai : 'Un sogno che si avvera'. Così Adriana Volpe definisce Profumo d' estate , il format originale in tre puntate che la vede debuttare come autrice, e sperimentare dunque 'l' emozione della scrittura' ...

Golf - European Championships 2018 : britannici beffati. Nel mixed event vince una sorprendente Islanda : Nonostante il podio arriva una nuova delusione per il Golf britannico in questi European Championships 2018. Sul percorso par 72 del Gleaneagle PGA Centenary Club trionfa sorprendentemente una incredibile Islanda. I nordeuropei si impongono nel team mixed event con il punteggio di -3 (141 colpi), che prevedeva la partecipazione di 4 Golfisti (2 uomini e 2 donne) per squadra divisi in due coppie che si alternavano sul percorso. Il capolavoro è ...

Tuffi - Europei 2018 : Lorenzo Marsaglia in finale dai tre metri. Giovanni Tocci prende zero ed è eliminato : Una qualifica in chiaroscuro per l’Italia nella prova maschile dai 3 metri agli Europei di Tuffi. Se da una parte si festeggia l’accesso alla finale di Lorenzo Marsaglia, dall’altra bisogna segnalare la clamorosa eliminazione di Giovanni Tocci, autore anche di un tuffo da zero punti. Prestazione altalenante di Marsaglia, che riesce comunque a chiudere al decimo posto con 350.60 punti e ad accedere di conseguenza alla finale. ...

MotoGp – Valentino Rossi supera Crutchlow all’ultima curva : il commento del britannico è sorprendente : Cal Crutchlow commenta il sorpasso di Valentino Rossi all’ultima curva del Gp della Reoubblica Ceca Forti emozioni, ieri, al Gp della Repubblica Ceca: Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale vittoria, regalando alla Ducati una fantastica doppietta, grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo. A Brno applausi anche per Valentino Rossi, che nonostante le problematiche Yamaha, è riuscito a metterci una pezza, chiudendo la sua gara ...